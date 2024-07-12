前TVB小生余德丞否認偷食人妻　發聲明稱事件故意誣蔑

前TVB小生余德丞（Dickson）自2022年與TVB結束8年賓主關係後，鬧出過不少負面新聞。過往緋聞多多的他，近日竟被拍到疑似偷食人妻DJ同事，事後他在叱咤903節目《口水多過浪花》急急澄清事件，直到今日他又在IG發嚴正聲明。

人氣大不如前！（IG/@yuduck）

激動澄清！（IG/@yuduck）

日前，余德丞被影到疑似偷食人妻DJ同事Elsie（呂珮琳）。Elsie為黃正宜（阿正）好姊妹，原先係一名舞台劇演員，當年被阿正推薦入商台做DJ，孖住做節目《Bad Girl佬》，今年1月與曾出演ViuTV《ERROR自肥企画》嘅曹梓冲（Agent L.）結束13年愛情長跑結婚。余德丞在節目中澄清冇介入Elsie和其老公的關係，解釋當時其實阿正亦在場：「當晚我同Elsie、阿正錄完音，跟住去攞車等過馬路，好衰唔衰我有180cm高，阿正生得矮又企我後面，所以我遮住咗佢得番四分一面，佢又戴帽及戴口罩，冇人知嗰個係阿正，當時彌敦道有啲嘈，我應該係想聽Elsie講咩，所以哄埋啲，我哋係同事兼朋友，我絕對冇介入人哋婚事。」

Dickson又在IG發嚴正聲明否認，並指娛樂報道誤導讀者：「本人明白娛樂報道難免使用誇張標題吸引讀者眼球，但並不代表可以指鹿為馬，誤導讀者！既然標題引用鄭裕玲小姐於商業電台「口水多過浪花」節目內對話，足以證明撰文者並非單純看圖說故事，而是已經收聽有關內容。本人已於7月11日的「口水多過浪花」節目內解釋事件來龍去脈，相信收聽後並不會存在'偷食人妻同事'的疑惑，所以該報道的標題絕對是失實及故意誣蔑。輿論的影響力相信大家都明白，而是次事件牽連到本人朋友，實在不可容忍。謹此希望傳媒工作者能謹守專業操守，為自己的文字負責，不要因為刷流量而影響他人及行業名聲。最後多謝收聽口水多過浪花！#直斥其非 #謝絕標題黨」。