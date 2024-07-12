林俊傑坦承會害怕江郎才盡　在意言論批評：不要去想它吧

現年43歲的「金曲歌王」林俊傑（JJ），自出道以來推出了多首膾炙人口的音樂作品，奠定了其在華語樂壇一線男歌手位置。而近日他接受內地訪談節目《從何說起》大談內心世界時，坦言有想過會害怕有江郎才盡的時候，並承認在低潮期時確有考慮過退出娛樂圈，遭受網暴期間承認自己處於在低迷狀態。

林俊傑坦言有想過會害怕有江郎才盡的時候 。（林俊傑微博圖片）

身為全能音樂人的他，在音樂圈上絕對稱得上是音樂才子，創作的歌曲都大受歡迎，就好像《小酒窩》、《江南》《一千年以前》等，但不少人都擔心他有江郎才盡的時候，當問到害怕嗎？他就表示：「不要去想它吧！我覺得你只要一想自己有可能會這樣，你就一定會這樣。（有曾經想過嗎？）有，以前會想會害怕，看了很多那些新聞甚麼甚麼，評論是最危險的一件事情，當你去在意說，這個人覺得或這群人覺得，我已經沒靈感了，或者他們批評我的作品，沒有成長甚麼的，他可能只是提出一個觀點，但是你看了你相信了，你就否定了自己，這是最危險的。」

林俊傑坦承自己是一位會在意言論的人。（影片截圖）

而他亦坦承自己是一位會在意言論的人：「我是會在意言論，就是我會去分辨嘛，這句話或者這些話誰在說，如果是我重視的人，他說的每一句話都可以鼓勵我或摧毁我，因為我認真的去對待，所謂的評論也好，意見也好，你要去選擇性的來讓這些意見影響自己，當然希望是可以正面的影響自己。」

林俊傑在低潮期有想過退出娛樂圈。（影片截圖）

另外，近年有關他的私生活負面新聞多多，遭到不少質疑、批評，對於網爆他承認有一段時間想關掉所有社群平台：「不用對任何人交代或者解釋甚麼，我自己清楚人生應該怎麼過，我自己清楚我是怎麼樣的人就好了。」甚至在這一段低潮期，他有自我懷疑：「然後甚至有想過說，那我還要繼續唱嗎？我還要繼續當藝人嗎？我還要出專輯嗎？我還要做演唱會嗎？那時候是真的在一個比較低迷的狀態，真的是在一個比較難過的狀態，失望吧！」

林俊傑表示在低潮期時，處於一個比較低迷的狀態。（影片截圖）

所幸他最終能從低潮期走出來，而走出來的原因他就表示：「做一個選擇，很簡單的一個選擇，要不要繼續做嘛，要繼續做就承擔啊就面對了。」他亦強調目前只想做好當下任務，不知道會不會有「JJ20」之後的演唱會，甚至第十六張專輯，一切都是未知之數。