劉青雲郭藹明搭膊頭行街好恩愛　被偷拍冇發火大方打招呼勁Nice

現年60歲的影帝劉青雲與郭藹明結婚26年，恩愛如昔，更是圈中公認的模範夫妻，二人生活一向低調，但亦不時被網民野生捕獲。日前有網民偶遇劉青雲夫婦，並曬出照片，寫道：「人生第一次偶遇明星，甚至是和老婆一起~熱心市民劉先生！！！一定是對我努力工作的獎勵。我們上行扶梯，剛上來就迎面撞上（他們正往這邊走準備坐扶梯下樓）非常短暫也就兩秒時間吧，但因為正好對上了眼神，立刻就認出他了！」

劉青雲與郭藹明在1998年結婚，是圈中的模範夫妻。（視覺中國）

好恩愛。（視覺中國）

早前兩公婆拍拖去睇《宇宙有什麼不是暫時》，同一班小朋友合照。（小紅書圖片）

劉青雲與老婆郭藹明以及一班小朋友合照。（小紅書圖片）

劉青雲與老婆郭藹明及小朋友合照。（小紅書圖片）

該網民透露認出劉青雲後原本想影相，但發現對方已察覺到，所以作罷，但沒想到劉青雲表現十分大方：「拍這張時他正好抬頭看了一眼，嚇得我立刻就放下了手機，感覺有些冒犯🙏沒敢過多打擾，但還是忍不住開心揮手~沒想到他好像和老婆說了什麼，兩位就一起向上看，很友善地對着我們同步揮手，啊啊啊好暖好nice~~~」

日前有網民在又一城偶遇劉青雲夫婦。（小紅書圖片）

站在郭藹明身後的劉青雲，雙手一直搭住老婆膊頭。（小紅書圖片）

劉青雲與郭藹明一向低調。（小紅書圖片）

相中所見，站在郭藹明身後的劉青雲，雙手一直搭住老婆膊頭，簡單舉動足見夫妻感情十分好。劉青雲與郭藹明因合作拍攝《大時代》而結緣，但只有中學學歷的劉青雲與美國名牌大學畢業、港姐冠軍出身的郭藹明差距明顯，因而不被外界睇好。不過劉青雲之後在影壇大有成就，成功證明郭藹明的眼光！

劉青雲與郭藹明因合作拍攝《大時代》而結緣。(《大時代》劇照 )

提起太太郭藹明劉青雲總係甜絲絲。（視覺中國）

劉青雲於第31屆香港電影金像獎憑《竊聽風雲3》再封影帝，於台上致謝時向妻子郭藹明表白的「太空船論」成為一時佳話。（影片截圖）

在金像獎台下的郭藹明聽到劉青雲的「太空船論」，又覺好笑、又非常感動。（影片截圖）