周慧敏罕談夫妻相處之道　讚倪震有智慧尊重婚姻：我哋好細心經營

「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）近日作客鄭丹瑞（旦哥）YouTube頻道「健康．旦」節目，除了提及即將「登六」的心情之外，她亦分享了多年來的思想轉變和人生觀，還剖白接觸信仰的經過和影響，更激罕大談與老公倪震的夫妻相處之道。

「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）。（IG@vivianchowwaiman）

女神！（IG@vivianchowwaiman）

作客鄭丹瑞（旦哥）YouTube頻道「健康．旦」節目。（IG@vivianchowwaiman）

分享了多年來的思想轉變和人生觀。（IG@vivianchowwaiman）

現年56歲的周慧敏在90年代憑仙氣外貌和氣質，成為不少人心目中的女神，多年來依然Keep住靚樣，不過她亦坦言自己對於年齡亦會像正常女生一樣緊張，但認為自然就是最美，接受人應該優雅地老去，所以只有做正常的保養，順應自然。雖然即將「登六」，但心態上反而變得更有童真，對事事都充滿好奇，她認為最重要是保持一顆赤子之心，表示自己對物質的要求很低，很容易就滿足：「食碗雲吞麵我已經好開心」，又自言現時已沒甚麼需要追逐，能夠很滿足地過每一天。

多年來依然Keep住靚樣。（IG@vivianchowwaiman）

認為自然就是最美。（IG@vivianchowwaiman）

接受人應該優雅地老去。（IG@vivianchowwaiman）

保養得宜。（IG@vivianchowwaiman）

周慧敏與倪震婚後一直低調，兩人甚少公開合體放閃，但原來私底下相處就有另一面。周慧敏指她與倪震在家中就像兩個傻瓜，經常不停地笑，她表示：「我好尊重丈夫呢個角色，有大決定，我好尊重佢，畀佢決定。唔好意思，我真係要讚佢，佢真係幾有智慧，所以好多決定佢係啱過我，細嘅嘢我自己諗，在於我工作、健康，或者家庭大事畀佢決定。」而當兩人有不同的意見時就一定會坦承溝通，不能置之不理，直到達成共識。

周慧敏與倪震甚少公開合體放閃。（視覺中國）

2008年倪震被爆有第三者，兩人曾一度分手，可是事情發生短短13天後，兩人戲劇性復合並宣布結婚。（視覺中國）

周慧敏透露丈夫曾講過「結了婚就不可以離婚」。（視覺中國）

周慧敏透露丈夫曾講過「結了婚就不可以離婚」：「佢好尊重婚姻，我哋都好細心經營。」起初覺得二人已拍拖多年，結婚後應分別不大，但原來婚後彼此放下了「我」，變成着重從對方出發，為對方承擔、讓步和付出，一起細心經營這段婚姻。

周慧敏指倪震好尊重婚姻。（視覺中國）

一起細心經營婚姻。（視覺中國）

談及演藝生涯，周慧敏指出道時收到很多歌迷的愛，因此復出後希望能回饋他們，她更爆出為求做到最好，曾試過演唱會不計成本製作，最後需要倒貼30萬，但她得到了與歌迷之間的開心和愛，相當值得。而演唱會後的DVD更是蝕賣，為的就是有一個漂亮的成品留下。周慧表示隨年紀增長，如要在家庭和工作間取捨，她會將家庭放在第一位。提起當年在電台與鄭丹瑞初相識時，曾因他的氣場而感害怕，直至《勁歌金曲》合作後便沒有這個想法，更指因當年與鄭丹瑞合作，影響了她日後的工作態度，令她凡事都做好事前準備。

感激歌迷支持。（IG@vivianchowwaiman）

曾合作。（IG@vivianchowwaiman）

談到信仰，周慧敏指她40歲後才開始相信基督教，她說當時與朋友討論宗教信仰時啟發了對信仰的興趣，繼而進一步深入了解，再加上自己的經歷而逐漸相信。周慧敏認為信仰令她有平安的心和變得順服，相信自己能度過不同的考驗。她也覺得現時的幕前工作是神的安排，目的是要她去傳遞信仰。

剖白接觸信仰的經過和影響。（YouTube影片截圖）

周慧敏認為信仰令她有平安的心和變得順服。（IG@vivianchowwaiman）

覺得現時的幕前工作是神的安排，目的是要她去傳遞信仰。（IG@vivianchowwaiman）

周慧敏指昔日因家庭因素和工作令到自己經常逞強，但接觸信仰後令到自己變得謙卑，放下自己，放大別人，承認自己的不足，以謙卑的心面對人和事，不再介意外界的想法，更會換位思考，從別人的角度出發。周慧敏亦分享她在愛貓「阿豹」離世時深受打擊，後來因為聖經中的一句經文而釋懷。

周慧敏亦分享她在愛貓「阿豹」離世時深受打擊，後來因為聖經中的一句經文而釋懷。（YouTube影片截圖）

大曬愛貓。（IG@vivianchowwaiman）