向展鵬一家人歐遊兩日豪使過百萬　名店掃貨狂曬戰利品極盡奢華

向氏家族後人向展鵬（Jeffery）去年參加TVB節目《中年好聲音2》60強止步後回歸奢華生活，經常在IG大曬富貴生活照。近日向展鵬與家人到意大利旅行，連日來在IG分享了不少度假照，可見他們出入有司機揸Benz接送，入住五星級酒店，又到米芝蓮餐廳大歎魚子醬、白松露等名貴菜色，到米蘭兩日已經豪使過百萬，超奢華行程令人驚嘆！

向展鵬（Jeffery）去年參加TVB節目《中年好聲音2》60強止步。(《中年好聲音2》截圖)

向展鵬為圓歌唱夢而參賽。（IG@jeffrey__heung）

回歸奢華生活。（IG@jeffrey__heung）

近日向展鵬與家人到意大利旅行。（IG@jeffrey__heung）

出入有司機揸Benz接送。（IG@jeffrey__heung）

入住五星級酒店。（IG@jeffrey__heung）

向展鵬一家今次歐遊，全程吃喝玩樂，除了到米蘭及威尼斯當地著名景點打卡之外，向展鵬亦有到名店掃貨，他更曬出戰利品，並寫道：「Fendi給我這個他們普通的VIC（Very Important Customer，超級重要客戶），在他們店的後園，戶外+平靜的地方慢慢享受香檳，避免在店內太多客人，真貼心和舒適。」向展鵬更透露在米蘭入住的酒店套房每晚3,500歐元（約29,838港元，而他們一家入住3間套房，即每晚已經花費近9萬港元，難怪向展鵬兩日已經豪使過百萬，相當驚人！

打卡。（IG@jeffrey__heung）

一家人旅行。（IG@jeffrey__heung）

VIC享受。（IG@jeffrey__heung）

大曬戰利品。（IG@jeffrey__heung）

大曬戰利品。（IG@jeffrey__heung）

大曬戰利品。（IG@jeffrey__heung）

酒店套房每晚3,500歐元（約29,838港元）。（IG@jeffrey__heung）

他們一家入住3間套房，即每晚已經花費近9萬港元。（IG@jeffrey__heung）

好享受。（IG@jeffrey__heung）

到米蘭兩日已經豪使過百萬！（IG@jeffrey__heung）

身為向氏家族成員的向展鵬，爸爸向華榮是影壇大亨向華強、向華勝的四弟，自然家境富裕。向展鵬早年曾於娛樂圈發展，做過模特兒及簽約唱片公司，但最後未能出碟，其後他轉戰保險業發展，現時已是資深總監，有幾百名下屬，更被爆年薪過千萬。向展鵬亦不時在IG大曬奢華生活，出入高級場所、品嘗名貴菜式，又經常大曬名錶、Hermès、LV手袋等等！

向展鵬是向華強、向華勝侄子。（葉志明攝）

向展鵬年輕時與霍汶希Mani影過雜誌相，好友梁思浩又曾透露，向展鵬曾獲郭富城經理人小美羅致旗下。（IG@jeffrey__heung）

本身是馬主的向展鵬，以「養馬論」比喻自資出歌一事，而相中的就是他的11歲愛駒。（IG@jeffrey__heung）

向展鵬是保險界猛人，旗下團隊數百人，他認為做保險比歌手適合自己，所以唱歌只是玩票性質。（IG@jeffrey__heung）

向展鵬不時出入高級餐廳。（IG@jeffrey__heung）

家境富裕。（IG@jeffrey__heung）

大曬購入過百萬名錶。（IG@jeffrey__heung）

大曬名錶。（IG@jeffrey__heung）