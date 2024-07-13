文頌男逝世丨抗癌每4小時食一次嗎啡　捱劇痛要跪幾個鐘等醫生

J2《不正常愛情研究所》主持文頌男今（7月13日）傳出死訊，終年29歲。文頌男去年確診患罕見癌症「尤文氏肉瘤」，而在經歷抗癌的路上，他就曾於Instagram上發文，分享抗癌初期的日誌。



當時文頌男在IG發文：「我幾個月前確診自己有癌症，依家有一個大概6×6×4cm 咁大嘅惡性腫瘤喺我嘅椎間近盤骨附近嘅位置，因為壓住咗啲神經，所以行動唔方便同週不時會劇痛。」他還說自己已經全面停工休息，並開始了化療。由於全面停工的Koba沒有收入，經濟來源暫停，面對着需要支付的醫療費用也有一定的壓力，所以他亦在社交平台發文，希望可以籌集醫藥費。

《不正常愛情研究所》的主持文頌男（Koba）。

Koba在社交平台上透露自己消失的原因。(ig@koba_mcn)

文頌男又公開了他接受MRI（磁力共振掃描）的報告，報告狀況。他表示：「每次都要等兩、三個鐘，因為我坐唔到、會痛，所以次次都係跪喺到等，有時太攰就要瞓病床等。」文頌男又分享了一張卧床照，表示：「跪完3個鐘即刻要趕去另一間，跪得太攰今次要瞓病床喇，最後由朝早9點搞到下晝6點，而家終於可以返屋企抖抖。#瞓得耐下肢都會痺痛」

他上載了MRI布告。(IG圖片)

他還分享了另一段影片，表示現時要注意健康飲食，暫時體重沒有下降。他又曬出自己的光頭片段表示︰「我前幾日走咗去剃咗個頭，因為做化療日日都甩好多頭髮，咁就好唔方便，所以索性剷晒佢。」並留言寫道：「人生第一次剃光頭，真係好唔慣🧑‍🦲🧑‍🦲 冇曬啲頭髮好鬼凍呀🥶 順便多謝大家啲鼓勵留言，同埋收到好多款項💰 真的非常感激‼️」他透露自己每4小時食嗎啡止劇痛。