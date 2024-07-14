黃子韜終於認愛徐藝洋　微博熱搜「以為自己是鹿晗嗎」力壓官宣

黃子韜今日公告與徐藝洋戀情。（微博圖片）

黃子韜今午（14日）無預警官宣與徐藝洋戀情「願我們永遠是我們」，而女友則以「日落海邊，許個心願」官宣，並上載二人喺海灘牽手漫步照片。

黃子韜去年9月曾發過海灘照片，並發文「海浪、日落都在。很好」。

隨後有網友爆料，指黃子韜向徐藝洋求婚成功，過程可能會喺綜藝節目中《跟我出遊吧》播出，由網友上載照片可見，疑似求婚現場城堡佈置以粉色花朵為主，兩旁有巨型貓狗裝飾，十分夢幻。

徐藝洋同黃子韜戀情傳了4年多，終在今日公開。

黃子韜公告戀情後，有網友發現海灘照片早在去年9月已經影好，加上二人不時被影到一齊外遊，唔明點解要拖足大半年先公開。其後「以為自己是鹿晗嗎」隨即升為熱搜，甚至力壓「黃子韜徐藝洋官宣」，網友認為黃子韜官宣過於高調，亦試圖複製鹿晗當年公開戀情嘅模式，但黃子韜似乎高估自己嘅影響力。

其實，早在4年前，黃子韜擔任《創造營2020》導師，徐藝洋則是旗下藝人參賽，兩人之間親密互動傳出緋聞，其後龍韜娛樂澄清「黃子韜，龍韜娛樂小韜總；徐藝洋，龍韜娛樂簽約藝人，僅此而已」。兩個月後，微博向來0關注嘅黃子韜，徐藝洋成了唯一關注； 而徐藝洋IG亦唯一追蹤黃子韜。同年11年，黃子韜直播否認與徐藝洋戀情，仲話，「辛辛苦苦捧出來的人，說是我女朋友？唉…都是我的妹妹，我公司的藝人都是我的家人。」