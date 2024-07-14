容祖兒弗爆澳門開騷　谷肌影大合照自嘲「好大隻」

容祖兒昨晚喺澳門開騷。

容祖兒12場《容祖兒Eternity演唱會2024》昨晚（13日）喺澳門開鑼，為了讓歌迷走進她的夢幻音樂世界，祖兒特意與團隊為每個章節編排了不同的歌單以及舞台效果，令歌迷投入到演唱會氛圍當中。在開場時，祖兒穿上華麗的翅膀激情獻唱著《一種永遠》，瞬間震懾全場歌迷的視線。其後接連獻唱了多首經典金曲：《最後的茱麗葉》、《東京人壽》、《桃色冒險》，炒熱全場氣氛。

唱《九秒九》

接著，祖兒與舞者展開快歌環節，大展精湛舞技，歌迷聽得心花怒放，放聲一起大合唱。其後她又熱唱《Pretty Crazy》、《隆重登場》等多首展現天后功架的勁歌熱舞，將全場氣氛推到高峰。愛錫歌迷的祖兒更在演唱會送上驚喜，深情演繹最新單曲《九秒九》，令歌迷尖叫不斷。最後，祖兒以多首風靡亞洲的抒情金曲串燒歌《身驕肉貴》、《出賣》、《分身術》、《一拍兩散》、《最後勝利》及《借過》等結束昨晚的夢幻演出。

全場爆滿。

完騷後，Joey都話完完全全感受到歌迷嘅熱情：「昨晚首場令我感受到來自亞洲不同地方的歌迷對我的支持和擁戴，他們的熱情令我很感動。接下來11場演出，我希望將令人神往的樂曲和熱熾的舞蹈，透過這個新濠限定舞台演出，與觀眾一起沉醉於最美麗的容祖兒永恆夢幻音樂世界，非常期待我與亞洲樂迷在新濠影滙共渡一個『全身暑假』，一起創造最火熱的夏天。」