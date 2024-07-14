中韓KOL Sue Chang張厚耀宣布懷三胎　大曬5個月見肚照極幸福溫馨

人氣中韓KOL Sue Chang（張厚耀）是知名YouTuber，去年曾因分享兩度隆鼻失敗致歪鼻和留有疤痕的經歷，引來網民討論。今日（14日）Sue Chang在Instagram公布懷上第三胎，並分享一家人溫馨合照。

Sue Chang已為人母但人氣依然不減！（IG/@suechangg）

相中Sue Chang已明顯見肚，而老公及兩名愛女圍坐在Sue Chang身邊，非常幸福。Sue Chang已懷「龍種」5個月，令她重了7公斤，「好吧⋯上來報個喜 我確實懷龍種了 哈哈哈 （竟然趕得上龍年的尾班車）這個小秘密已經收藏了5個月 由於這次孕味非常濃烈⋯很多人在街上看到我時應該也有感覺到 今天是時候曬一下肚皮 感覺最近進入暴漲期 可能是第三胎的關係 肚子飛快的長大 穿甚麼都遮不住肚子 胃口亦超級大開 實在受不了孕期要命的飢餓感 感覺自己每天都在長胖 現在要開始做孕期運動了 到目前為止 已經重了7公斤不過！老公一直有陪我吃#變胖的路上並不孤單」。

Sue Chang的喜訊迎來多名圈中好友留言恭賀，人妻湯洛雯、陳凱琳，以及同樣懷孕的人氣YouTuber的J Lou（林欣）亦留言祝賀。

Sue Chang懷上第三胎。（IG@suechangg）

Sue Chang懷上第三胎。（IG@suechangg）

Sue Chang懷上第三胎。（IG@suechangg）

好幸福。（IG@suechangg）

好幸福。（IG@suechangg）

好幸福。（IG@suechangg）

好幸福。（IG@suechangg）

幸福之家！（IG@suechangg）

幸福之家！（IG@suechangg）

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