80年代玉女明星曾拍全裸寫真　疑P圖過度令臉變尖連身材都冇埋

現年51歲的葉蘊儀於80年代出道，她因為年輕時清純甜美，是當代的玉女明星，她更未滿20歲就已經紅遍亞洲。葉蘊儀在22歲（1995年）時與玩具富商陳柏浩閃婚並退出娛樂圈，婚後育有兩名子女，可惜婚姻僅維持5年便離婚收場。葉蘊儀昨日（14日）在社交平台分享了新的夏日風照片，但被網民懷疑因為「P圖太重手」而導致失真，連平常的好身材都不見了。

葉蘊儀於80年代出道，她因為年輕時清純甜美，是當代的玉女明星。（葉蘊儀IG圖片）

葉蘊儀曾於日本出版寫真，紅遍日本、韓國、台灣。（葉蘊儀IG圖片）

51歲葉蘊儀依然少女味十足。（IG圖片）

葉蘊儀今日在社交平台寫下：「那些注定要出現在你生命中的人……總會被吸引到你身邊，無論他們離你多遠，相信你的人生有一個屬於自己的正確時機。Trust the timing of yr life。」相中可見葉蘊儀有P圖，除了照片不同色系外，她更P到「臉尖尖」，唇紅齒白，顏值瞬間回升，誓保女神地位。相中葉蘊儀戴上太陽眼鏡加藍色低胸吊帶裙，但身材就似乎「大縮水」，連好身材都消失掉。

相中可見葉蘊儀有P圖，除了照片不同色系外，她更P到「臉尖尖」。(IG@gloriayipwanyee)

葉蘊儀P圖後顏值瞬間回升。(IG@gloriayipwanyee)

相中葉蘊儀戴上太陽眼鏡加藍色低胸吊帶裙，但身材就似乎「大縮水」。(IG@gloriayipwanyee)

呢張葉蘊儀就得個背影。(IG@gloriayipwanyee)

葉蘊儀13歲就被星探發掘拍廣告入行，之後就開始拍電影，15歲時憑電影《孔雀王子》一炮而紅，在亞洲地區亦擁有不少粉絲，更獲封為女神固定地位。隨後在她事業如日中天時閃嫁富商陳柏浩，誕下兒子後便退出演藝圈，而女兒出生後因丈夫出軌而提出離婚。2013年復出參演TVB劇集《女人俱樂部》的梁金燕（肥菜）一角，近年則多在ViuTV劇集出現，亦有參演電影《正義迴廊》出演師奶陪審員。2019年更激減36磅，由134磅減至98磅，拍攝全裸寫真。

葉蘊儀於2019年出版寫真集《赤．色》。