麥紫莉激減30磅依然澎湃推首本寫真震撼眼球　曾後悔謊稱AV第一人

現年27歲的麥紫莉於2017年自稱即將赴日拍AV，惟遲遲未成行，終被踢爆講大話，被外界稱為「偽港產AV女優」。麥紫莉近年成功激減30磅，更推出首本寫真集《Chili Flavor》，瘦身後身材依然澎湃，亦變靚了不少。

麥紫莉於2017年自稱即將赴日拍AV，惟遲遲未成行，終被踢爆講大話。（資料圖片）

麥紫莉即將推出首本寫真。（Facebook圖片）

麥紫莉去年已經成功減掉近20磅，五官輪廓更深邃，上圍依然澎湃，如今再以Fit爆形象示人，猶如脫胎換骨，搣甩Baby fat，散發女人味，連樣子都跟過去有不少分別。而今次麥紫莉首次推出寫真，封面都非常大膽。

上圍依然澎湃。（Facebook圖片）

好性感！（Facebook圖片）

當年麥紫莉謊稱即將赴日拍AV，被踢爆後哭訴很後悔，指自己只是受舊公司教唆，希望為上位搏一鋪才講大話。事情發生後麥紫莉形象插水，雖然之後參加《G-1格鬥會2》，嘗試靠MMA打女殺出一條血路，但聲勢及人氣已大不如前。近年麥紫莉一直未放棄做幕前的心願，曾參與ViuTV劇集《黑市》、優酷電視劇《黑金風暴》、電影《無間行者之生死潛行》等，雖然戲份當然不多，但總算有得做。而減肥成功的她未有封胸，之前仍繼續在郭偉亮（Eric Kwok）和劉浩龍的YouTube頻道「Round Table Poker」擔任性感荷官。

麥紫莉在YouTube Channel低胸派啤牌，令側田難以專心。（Round Table Poker@YouTube）

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