36歲李悅彤Po與周柏豪合照勁感觸　搣甩「幸福肥」靚樣再現滲貴氣

現年36歲的李悅彤（Liddy），當年參加無綫綜藝節目《耳分高下》擔任Sing之天使其中一角「檸檬」，憑著一頭清爽短髮及甜美面孔令人留下印象，並有「翻版阿Sa」稱號；其後她亦曾參演無綫青春劇《南華夢飛翔》飾演「細芒」，及擔任電影《四非》女主角。

Liddy（黃衫）當年是無綫綜藝《耳分高下》的「Sing之天使」檸檬，她前名李婷。（VCG）

Liddy曾參演無綫青春劇《南華夢飛翔》飾演「細芒」（視頻截圖）

Liddy在電影《四非》擔任女主角，戲中有大膽演出。（Youtube截圖）

但要數到最爆的，一定是她於2014年曾介入導演彭順與李心潔的婚姻，緊接更被揭是「啟晴邨槍擊案」中吞槍疑兇李德仁的女兒，引起全城關注。李悅彤當時一星期內上晒娛樂和港聞頭版，令她承受巨大壓力，低調並淡出娛圈。至2018年初，李悅彤與澳門富商鮑偉業（Ivan） 拉埋天窗，同年更誕下兒子James，過住少奶奶生活，之前做過生意，又曾亮相香港開電視（現稱HOY TV）教煮BB副食品，現主力經營其社交平台。

Liddy於2014年曾介入導演彭順與李心潔的婚姻。（VCG）

Liddy被揭是「啟晴邨槍擊案」中吞槍疑兇李德仁的女兒。（VCG、有線新聞）

Liddy淡出幕前後，於2018年初與澳門富商鮑偉業（Ivan） 拉埋天窗。（微博圖片）

二人婚後誕下兒子James，一家三口甜蜜幸福。（IG@liddyli）

雖然淡出娛樂圈，但李悅彤仍不時會在社交平台分享日常生活和親子時光，可能婚後生活太過幸福，身型單薄的李悅彤突然出現「幸福肥」，不但身形暴漲大了幾個碼，連樣貌都走晒樣，慘遭網民形容加大了「1.5倍」。不過從她最近分享的相片所見，似乎下過苦工，整個人明顯瘦了下來。

Liddy婚後被指身型暴漲。（IG@liddyli）

上圍也澎拜不少。（IG@liddyli）

面圓圓。（IG@liddyli）

被形容加大1.5倍。（IG@liddyli）

近日，李悅彤在社交平台分享了她與當年合作電影《四非》男主角周柏豪的合照，並感觸寫上：「十年前因為拍電影認識，十年後換個方式再邀合作。原來咁就十年啦⋯大家講起都好驚嘆」；相中李悅彤在周柏豪身旁顯得有點靦腆，不過身形比之前瘦了不少，面部也重見輪廓，下巴尖尖，重現靚女樣，加上配飾襯托下，非常有貴氣。有網民留言：「十年兩個都冇變過」。

李悅彤最近與老公慶祝木婚，非常恩愛。（IG@liddyli）

一家三口去追星。（IG@liddyli）

明顯瘦了不少。（IG@liddyli）

Liddy近日分享與周柏豪合照，非常感觸。（IG@liddyli）

兩人曾合作電影《四非》。（IG@liddyli）