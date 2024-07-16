直播靈接觸｜劉德華蠟像常被摸下體　梁思浩揭褲鏈內真相籲勿亂摸

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持，TVB Plus（82台）首個靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，昨晚（15日）播出一集主題是「和合術」，請來六壬師傅呂法傳、泰國法科師傅趙浩鸞（Frankie）現身說法。今個星期三開始《直播靈接觸》將加開1.5小時加長版，晚上10點半後將移師myTV SUPER繼續進行直播，大家萬勿錯過。

昨晚播出一集《直播靈接觸，主題是「和合術」，請來六壬師傅呂法傳、泰國法科師傅趙浩鸞（Frankie）現身說法。

節目開始黃紫恩（Jojo）報道的「陰訊」講到意大利的茱麗葉的銅像經常被遊客非禮，相傳握住銅像的右手及撫摸右胸會帶來好運及愛情，令到銅像的右胸變得特別光滑。村長梁思浩即場爆料香港山頂蠟像館的劉德華像，亦長時間被遊客解拉鍊，他笑說︰「劉德華（蠟像）有心跳可以聽，啲人埋去聽之餘，就想摸下面係咪真嘅。所以成日畀人拉條拉鍊。」思浩呼籲遊客不要多手，並透露「佢下面無嘅」。

村長梁思浩即場爆料香港山頂蠟像館的劉德華像，亦長時間被遊客解拉鍊非禮。

但梁思浩說，蠟像內的「下體」其實乜都冇，叫大家不要多手。（fb@香港杜莎夫人蠟像館Madame Tussauds Hong Kong）

今集兩位師傅六壬師傅呂法傳、法科師傅Frankie講解和合術，他們表示和合術牽涉感情、人緣、生意甚至金錢。Frankie表示泰式和合術較注重肉體，所以有不少性工作者會膜拜祈求生意興隆，他說︰「最常見係泰國色情場所，會擺一件法器求發生關係。」Frankie師傅展示了一件狀似男性性器官的法器，他補充說︰「啲女仔返工時都會用額頭頂住法器膜拜，試過有女仔厭麻煩無拜，嗰晚係成晚無客嘅。」他又介紹另一款施「金針」的和合術，金針做法是以真金壓成片，寫上符咒後燒融後打成金針，入落人體不同位置有不同功效，他說︰「求和合嘅話就要殖入肚臍對落位置。」同場Frankie師傅自爆頸內殖有金針，他解釋︰「因為細個講嘢唔叻，師傅種之針令你講嘢叻有說服力啲。」

Frankie師傅指泰國和合街較注重肉體。

Frankie師傅展示頸內殖入的金針。

呂法傳師傅介紹幾款中式夫妻和合秘法，他忠告施行和合術前要三思︰「因為事後要拆解，其中一方或者雙方可能會受傷，曾經有案例有師傅幫客人做和合術，拆解之後嗰名師傅即刻遇到車禍要坐輪椅。」