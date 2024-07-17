TVB新一代奸角專業戶被網民捕獲極友善　顏值身型不輸同學仔林峯

現年44歲的陳少邦畢業於無綫第13期藝員訓練班，同班同學有林峯和楊茜堯。雖然陳少邦的星途不及二人，但他多年來默默耕耘，近年憑演大反派終於捱出頭，先是早前在劇集《疊影狙擊》中演「龍少」演技獲讚，而最近再憑《反黑英雄》中「大鬼」一角，引起網民關注，更封他為「新一代奸角專業戶」，尤其劇中他被袁偉豪開車反覆「監生轆死」一幕，「極痛式演技」令人留下深刻印象。

陳少邦愈演愈奸，獲封「新一代奸角專業戶」。

陳少邦在《反黑英雄》裡面被袁偉豪開車反覆「監生轆死」一幕。

「極痛式演技」令人留下深刻印象。

陳少邦在《法言人》演反派闊少甚為搶fo贏盡好評。（微博@陳少邦）

多人關注自然人氣高，有內地網民近日在佛山野生捕獲正在當地拍劇的陳少邦，之後不但分享二人合照，還興奮地寫道：「終於輪到我係佛山偶遇TVB明星了！係陳少邦」。博主表示當時在佛山王府井見到陳小邦，心情很激動，但起初都不是很肯定，但見到對方要走了，於是便上次問可否拍照，「佢真係超級nice！馬上話ok！仲要超級顧及女生角度，顯面細！」

陳少邦和林峯同屬無綫第13期藝員訓練班學員。（IG@bond_chan）

同期還有楊茜堯、徐榮及張美妮等人。（微博@張美妮）

陳少邦與林峯好老友。（微博@陳少邦）

獲邀出席楊茜堯婚禮。（微博@陳少邦）

博主還笑指本來想好要稱讚陳少邦最近在《反黑英雄》的戲很好，可惜因為太激動，都不記得了，合照完就激動走開了。不過沒有忘記陳少邦的靚仔樣，大讚對方高顏值：「原諒我淨係p咗自己哈哈哈哈，少邦太靚仔了，完全不洗美顏！」有網民也留言表示：「顏值、身型不輸他同班同學林峯」、「演技超讚！人超nice」、「羨慕」。

網民偶遇陳少邦，心情激動。（小紅書）

博主分享捕獲陳少邦經過。（小紅書）

陳少邦與袁偉豪當年曾一起選校草。（IG@bond_chan）

陳少邦私下打扮同樣帥氣。（IG@bond_chan）

型！（IG@bond_chan）

雖然自入行以來陳少邦飾演闊少或壞人角色較多，但他私下卻是一位好老公、好爸爸，於2016年與澳門靚女主播鄭加盈結婚，二人婚後誕下可愛女兒Freya ，Freya轉眼間已就快3歲，樣子盡得父母優良遺傳，可愛又靚女。而陳少邦亦不時在社交平台大曬家庭樂，可見他對太太呵護備至，對女兒更是愛錫非常，一家三口美滿又幸福。

陳少邦一家三口美滿幸福。（IG@bond_chan）

顏值仲好高。（IG@bond_chan）

有女萬事足。（IG@bond_chan）