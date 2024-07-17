胡定欣揭鄭秀文「連綿魚」暗語　自爆天后級待遇：同一個唱歌老師

鄭秀文（Sammi）一連13場《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》已經正式開鑼，今晚（17日）是第五場，過去四晚都有許多演藝界的朋友到場支持。兩屆視后胡定欣日前與好姊妹「胡說八道」成員也有一起現身撐場，演唱會完結後胡定欣更在IG分享一張Sammi在演唱會演出時的照片，並發文寫上觀看感受。其實胡定欣較早前出席活動接受《香港01》 訪問親揭與Sammi的友好關係，更承認二人私底下有發短訊交談。

鄭秀文一連13場《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》已經開鑼。（葉志明攝）

胡定欣自爆天后級待遇

胡定欣接受《香港01》 訪問揭鄭秀文「連綿魚」暗語，她說：「因為佢首歌係《我們都是這樣長大的》，第一句係連綿雨，我哋私底下都有短訊，個雨就變咗條魚，呢個係我哋好有趣嘅私底下對話，係佢首歌名嘅歌詞。」她透露與Sammi其實是同一個唱歌老師。

胡定欣發文寫上觀看感受

另外胡定欣在觀看完Sammi演唱會後，她在IG寫上：「演唱會每一Part每首歌，加上布幕上的每個畫面，就好似你人生每一塊Puzzle，俾我哋重溫妳的成長，感受係如何煉成今日的Sammi! 妳細說妳的演員路，份外感動！喜歡妳的真誠和真摯，坦誠分享妳的故事！好好休息，繼續GOOD SHOW！Btw 交換温柔那段話，我都非常有同感」Sammi也有回覆胡定欣：「知道你和好姊妹來了。連綿魚表示開心。也謝謝你的花。」

胡定欣發文寫上觀看Sammi演唱會感受。（IG圖片）

Sammi身材超fit。（葉志明攝）