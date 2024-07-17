李龍基強調演唱會唔係取消係延期　用「不可抗力理由」冇問過佢

2021年前港姐賴彥妤（Vivienna）今日（17日）於書展舉行《治癒哲學 Vilosophy》簽書會，好友李龍基、黃洛妍、何展睿、陳善渝、支譽儀、鄧伊婷到場支持，李龍基及支譽儀接受傳媒訪問時表示恭喜。



李龍基出席簽書會支持賴彥妤。（胡凱欣 攝）

李龍基被問到有關演唱會因為不可抗力原因而取消，他表示並不是取消：「唔係取消係延遲，因為時間唔夠啊，好短時間，3號開記者會，21號就嚟啦。見到有好多嘢都未準備得切，所以佢要求我可唔可以延後啲，我話冇問題，我隨時都嚟得。」至於是否這個原因就是「不可抗力」，李龍基表示是由其他人想出來的。

李龍基演唱會因「不可抗力」因素而延期。（胡凱欣 攝）

李龍基指由「後生仔」想出來，所以想法很新穎：「好似以前嗰啲演唱會咁呢，《基不可失》、《真情流淚》、《風繼續吹》、《女繼續追》，呢啲後生仔諗嘅方法，所以由得佢囉。」李龍基被問到知不知道演唱會的銷情時，他表示自己不理會這些東西，他更說希眾入場的觀眾都滿載而歸。

李龍基話有帶本書畀Chris睇。（胡凱欣 攝）

李龍基早前說話《女繼續追》這個演唱會主題並沒有詢問話他，今次不可抗力的理由又有否問過他時，他繼續說：「冇喎，不過由得佢啦，最緊要大會做嘢順利啲啦。」至於演唱會會延期到什麼時候，李龍基則笑指「延到等支譽儀答應啦」。