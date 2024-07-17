《聲夢2》任暟晴經IB獲中大法律系取錄　曾委屈否認走後門入大學

《聲夢2》冠軍任暟晴（Jasmine）年初出席活動時，透露自己已獲3間大學有條件取錄，收到Conditional offer，但仍要看接下來的考試表現，Jasmine當時說：「我報咗港大、中大同科大，三間都有俾offer，但科目我就唔講住，起碼知自己唔會無書讀。」

任暟晴（Jasmine）2月表示自己已收到三間大學的Conditional offer。（資料圖片/葉志明攝）

有網民知道後，就質疑她是否「走後門」入大學，又說：「其實憑乜嘢佢試都未考就會有三大Offer？因為佢係名人？」、「《聲夢》保大學」、「Yumi（鍾柔美）同Windy（詹天文）要考埋DSE先知」

任暟晴被質疑因有名人身份，所以未考DSE已經獲大學取錄。（IG@jasmineeyam）

Jasmine之後在threads澄清事件，讀聖士提反書院的她解釋自己是IB（國際文憑大學預科課程）考生而非DSE考生，並說：「而我哋報大學嘅deadline同埋收offer嘅deadline係早過dse生的 身邊如果有考ib嘅朋友都係一樣的 我哋係喺考真正ib個公開試前已經收到曬conditional offer，知道自己有邊啲大學收(除咗澳洲大學 因為嗰邊係遲開學）所以全班同學已經逐一收到offer㗎啦 我亦都唔例外：）」她亦說自己收到的是Condition offer，是有條件的，若無法達到要求一樣冇得讀，所以自己都跟其他考生一樣有努力溫書，又表示：「我其實都只不過係一個同大家一樣努力緊、普通不過嘅學生哥」

任暟晴讀聖士提反書院，之前就Post過自己在校內獻唱的照片。（IG@jasmineeyam）

任暟晴解釋自己為何有3大Conditioner Offer。（Threads@jasmineeyam）

IB課程於7月6日其實已放榜，早過DSE，當時Jasmine拒向傳媒透露成績，只說分數是意料之内，且達到Condition offer的條件，自己亦感到滿意。不過，Jasmine其後更新了社交平台的個人簡介，加了「cuhk llb ’28」即中大法律學士學位，2028年畢業，將來要改口叫她「任大狀」了！

任暟晴雖然拒透露IB成績，但近日低調更新社交平台，宣布成為中大法律學士學生，28年畢業。（IG@jasmineeyam）