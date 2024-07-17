方力申感謝特首李家超關注泳總制度　大讚政府：都撥咗好多資源

方力申今日（17日）出席《2024巴黎奧運盡在TVB》記者會。作為前港隊泳手的方力申較早前炮轟泳總制度不公，引發全城關注，他接受訪問表示：「陣間做完呢個活動就要去奧運大樓，霍啟剛主導咗一個會議，有佢參與，有港協嘅代表，泳總代表同埋何敬康做一個嘅會面。」被問到希望透過這個會議表達的事，他說：「我希望為咗培育更多游泳上面嘅人才，小朋友嘅發展，最希望嘅就係年輕人應該成績達標就可以去參加錦標賽，唔應該係因為佢哋嘅屬會嘅級別而抹煞佢哋參賽嘅權利。」

方力申感謝社會各界關注泳總制度問題。（張祖銘攝）

講到提出兩大訴求，分別是爭取讓所有競賽屬會泳手都可參加錦標賽，以及泳總屬會制度「透明啲」、設立可升可降機制，他直言：「我最想嘅當然係開放比所有達標嘅運動員都可以參加錦標賽，咁亦都係包含咗任何嘅屬會，當然包括我哋最低競賽屬會嘅所有嘅運動員，因為本身聽到嘅消息係以個人名義，同埋放寬一次，之後又要再申請。我好擔心到時係咪真係咁樣，連唔識運動嘅人都睇到唔公平嘅制度，希望今日開會出嚟嘅結果係更加正面。」

方力申希望競賽屬會的運動員只要達標都能夠參加錦標賽。（張祖銘攝）

他繼續指希望競賽屬會的運動員只要達標都能夠參加錦標賽，並表示：「但係唔計分，呢個係第一樣嘢。我相信泳總都需要時間去研究，去處理同埋投票，之後有啲乜嘢我會同何議員同埋佢團隊都做咗一份意見書，都有好幾點，頭先我講嗰一點。同埋有可升可降機制，個時間表點樣去評核，同埋講資源分配，現在好多泳池都沒有救生員，如果啲屬會本身係有教練拯溺牌或者救生牌就係咪可以當係救生員就可以用，因為屬會本身啲人係搞訓練，唔係唔識游水嘅，都會提出呢一啲嘅意見，係咪有個制度可以減少殭屍會，都有一系列嘅意見可以表達。」

方力申透露今天下午前往奧運大樓，參與霍啟剛主導的會議，以及與港協及泳總代表會面表達兩大訴求。（張祖銘攝）

提到有否留意特首李家超相關回應的評論，他表示：「當然都好開心政府嘅關注，特首都有首度去回應，運動喺香港都越嚟越普及，同埋受歡迎，我哋香港運動員嘅成績都越嚟越好，爭取咗更多嘅資源，政府都撥咗好多資源嘅時候，如果有總會制度上邊可以優化嘅地方，到最後受惠都係市民都可以睇到更多出色嘅運動員，運動員都有更多嘅出路為港爭光，好多謝得到政府嘅關注！」

方力申與黃翠如、鄭衍峰於電視城出席《2024巴黎奧運盡在TVB》記者會。（張祖銘攝）

至於最想多謝那一個單位，他直言：「我覺得言之尚早，始終都未開會。多謝社會嘅關注，社會各界人士市民咁熱烈嘅討論，如果冇佢哋都唔會有咁大嘅迴響，有傳媒嘅報道令到政府會睇到，令到特首有回應，我覺得今次大家都係做咗一件好事，大家唔係喺度搞事去抹黑人哋，影響人哋嘅屬會，大家都希望可以培育年輕一代嘅運動員去爭取更公平嘅平台去比賽。」