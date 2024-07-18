唐朝詭事錄之西行劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《唐朝詭事錄之西行》陸劇改編自小說《唐朝詭事錄》，有魏風華作為編劇，柏杉為執導，由楊旭文、楊志剛領銜主演的一套以古裝探案為題材的電視劇。該劇是《唐朝詭事錄》系列的第二部作品，沿用第一季原班人馬，劇中案情撲朔迷離，播出後廣受好評，《唐朝詭事錄之西行》更將詭怪奇案升級！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

唐朝诡事录官博@Weibo

《唐朝詭事錄之西行》｜劇情大綱

主角蘇無名（楊志剛 飾）、盧淩風（楊旭文 飾）立下大功後，一行人自長安啟程，跋涉至西域，途中所遇江洋大盜、妖物，加上西域異國情景，使劇中詭秘氛圍更重！

唐睿宗延和元年（公元712年），大唐表面上依然繁華盛世，其實朝堂上危機四伏，暗潮洶湧。一股股勢力趁機湧現，民間詭異案件接連發生，短短十天內，接連發生多宗命案、種種驚悚的面具、突然現身的魔女、鬼市中一個接一個飄忽的人影……這一切與魔王魂魄脫壁而出有關連？還是隱藏的內情？遇害者與壁畫有關係？寒州雲鼎縣發生了百姓無故失蹤的事件，同時出現了一些面目猙獰的啞奴，之間存在什麼關係？壁畫之謎讓人困惑不解，究竟是真有魂魄作祟，還是有人別有用心，故意設局報仇？盧淩風和蘇無名這對默契十足的搭檔將共同偵查連串耐人尋味的詭案！另外，喜君（郜思雯 飾）、櫻桃（孫雪寧 飾）在第二季又與盧淩風，蘇無名會擦出什麼感情火花呢？

《唐朝詭事錄之西行》播出時間｜最新追劇日曆

《唐朝詭事錄之西行》一共有40集，7月19日起，由愛奇藝播放，會員每日19:00更新2集，首更六集，而非會員就每日19:00更新1集，首更2集。

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《唐朝詭事錄之西行》｜演員人物關係圖

《唐朝詭事錄之西行》｜劇情重點

《唐朝詭事錄之西行》｜演員

楊旭文 飾 盧凌風

十分英勇，與蘇無名是默契拍擋，一起查奇案。

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楊志剛 飾 蘇無名

高智商，擅長調查奇案。

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孫雪寧 飾 櫻桃

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郜思雯 飾 裴喜君