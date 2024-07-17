與胡慧中愛女何嘉珍出詩集　爸爸何志平力撐：寫書係做一個總結

胡慧中與何志平的女兒何嘉珍最近推出詩集，今日（17日）於書展舉行簽名會，爸爸媽媽現身撐場，連98歲的嫲嫲亦有到場支持。何嘉珍在接受訪問前，有不少「世叔伯」及中文老師亦有到場支持她，令她感動萬分。

何志平同胡慧中愛女何嘉珍推出詩集。（葉志明 攝）

何嘉珍接受《香港01》訪問時被問到有什麼契機出這本詩集：「其實我細個開始好鍾意寫嘢，跟住就一路一路寫到咁多情況之下，就想幫我出本書。」嘉珍立即指著媽媽，媽媽就表示不是想幫她出書：「我幫佢實現呢個夢想，佢細細個好鍾意寫詩，一路都好鍾意寫詩。有一日佢問我有冇可能幫佢出本詩集。我話吓，唔係話，你想出本詩集？我話好啊！」媽媽表示女兒從小就喜歡寫詩，這個是她的夢想，所以在旁鼓勵她。

何嘉珍感到十分興奮。（葉志明 攝）

何嘉珍被問到爸爸有沒有支持時，她立即望向爸爸，爸爸說：「我覺得係時候出一本書，有啲人寫書係想表達一個心意或者一種感情，有啲人寫書係做一個總結，係人生某一個階段入面呢總結。放下以前嘅一切，向前看，重新開始過，呢個係一個小女孩嘅總結。依家成長啦，要走向成長的道路。」爸爸一邊說一邊流露對愛女的愛錫之情。

何志平流露對愛女的愛錫之情。（葉志明 攝）

何嘉珍被問到在傷心時會否寫詩，她即表示會：「喺呢本書入面係有我開心啊，唔開心啊嘅詩啦，我相信喺好多人心入面都會有呢啲好複雜嘅情緒啊，跟住我覺得好多人都可以引起呢個共鳴。」

何嘉珍被問到98歲的嫲嫲視力可能比較差，她有沒有向嫲嫲介紹她的詩集，她即表示有把自己的詩說給嫲嫲聽。但被問到嫲嫲有沒有意見時，她則說：「暫時未有，都係好遲先同佢講，嫲嫲都好支持！」媽媽補充說嫲嫲表示今天一定要到場支持：「因為佢自己都係文化人。」