危險人物2.0｜翁靜晶爆多間電影公司埋身攞料搵笨：搵我做免費嘢

翁靜晶今日（17/7）現身灣仔會展書展為新書《危險人物2.0》系列講座。翁靜晶接受《香港01》訪問時透露，自從開設YouTube頻道《危險人物2.0》之後，有不少網民向她諮詢法律意見，同時亦有多間電影公司主動埋身查問有關香港奇案細節欲拍成電影，令她大為頭痛：「自從呢類電影《毒舌大狀》、《踏血尋梅》推出以來大紅之後，變咗好多人就搵我，睇吓有咩題材。之前係劉師傅嘅時候，我已經經歷唔少。我好記得嗰陣時係好多人搵佢傾劇本，變咗佢日日都會去邵氏公司出錢請啲編劇食飯，飲茶灌水就寫咗個劇本出嚟，千辛萬苦寫完個劇本出嚟，電影公司攞咗出之後，就一手掉埋一邊，就話唔啱用。事後個劇本就俾心改頭換面就拍咗，咁所以我就覺得知識產權嘅嘢呢，尤其是我哋編劇界，係好慘嘅，好多人被人偷咗條橋。咁所以既然我有咁多橋，咁我諗我會留返俾自己用囉。」

翁靜晶今日現為灣仔書展為其新書《危險人物2.0》系列講座。（葉志明攝）

翁靜晶續說：「其實咁講啦，呢啲係商業性質嘅嘢，例如你搵我做一啲嘢係免費嘅，而你搵我做免費嗰樣嘢，你係攞嚟搵錢嘅，你係商業性質嘅，點解你要嚟搵我笨呢？如果你唔係商業性質，而係慈善機構機，搵我做啲嘢咁又唔同，大家係為咗個公益去做。咁所以我就覺得如果你拍商業電影嘅，你係需要問人攞橋嘅，咁你嘅橋就係成套戲嘅靈魂，咁我點解免費俾個靈魂你呢？同埋我亦唔覺得而家有人仲會重金禮聘任何人，我好相信而家啲人最想就係免費。」