余文樂台妻王棠云曬幼稚園畢業照　由細靚到大竟撞樣呢位韓國女神

現年42歲余文樂於2017年跟台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，婚後兩人育有大仔余初見（Cody）及細女余初心（Celest），生活幸福美滿。日前王棠云在Instagram分享了一張自己的幼稚園畢業照，天生麗質，驚艷大批網民。

余文樂於2017年跟台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚。（IG圖片）

不過由於兩人已很久沒有上載合照而鬧出離婚傳聞，其後余文樂解釋只是強迫症發作，想把照片濾鏡統一，重新整理IG排版。（IG圖片）

現年35歲的王棠云在IG分享幼稚園畢業照，並留言寫道：「這是我幼稚園畢業照 雖然我幼稚園只讀半年 我媽媽心臟也是很大顆 #國小一年級聽說很哭 #因為什麼都不會 #好險小女認真 #是好學生 」。

王棠云曬幼稚園畢業照。（IG圖片）

有不少網民指王棠云兒時跟細女一樣樣。（IG圖片）

從相中可見，王棠云擁有瓜子臉，皮膚白哲，眉清目秀，自細已經是個美人胚子。有不少網民看到照片後都指王棠云撞樣少女時代成員林允兒，更留言大讚：「好像潤娥喔」、「這是林允兒吧」、「從小就是美女」、「余初心2.0」、「我還以為是妹妹（余初心2.0）」、「長髮版Cody！以後Cody會很帥就對了」、「韓系證件照的概念」。

王棠云由細靚到大。（IG圖片）

留長頭發更有女人味。（IG圖片）

王棠云家庭背景猛料，父親王東生是亞美集團總裁，有「皮帶大王」之稱，是第一批前往中國投資的台商，曾稱是全球最大知名品牌皮件的代工廠，風光時每年收入60億台幣（約14億港元），惟早前傳出集團積欠廠商20億台幣（約4.8億港元）。

（IG圖片）

王棠云於2010年做模特兒而出道，亦擔任過周杰倫MV《雨下一整晚》女主角。余文樂與王棠云婚後定居台灣，男方主力打理自家品牌生意，甚少接拍電影。不過去年年底開始，余文樂刪除IG貼文，當時僅剩三個不見老婆照片的貼文，繼而傳出婚變傳聞。不過事後余文樂解釋：「只是強迫症發作，想把照片濾鏡統一，重新整理IG排版。」