張國榮摯愛唐鶴德被爆疑有新歡　前經理人陳淑芬直播公開回應

一代巨星張國榮（哥哥）逝世21周年，其生前摯愛唐鶴德（唐唐）多年來逢生日及節日，均會準時發文紀念張國榮，表達對故人的懷念，一眾「哥」迷也非常尊重唐鶴德。惟日前唐鶴德被爆出疑似有新歡，據報道指，唐鶴德新歡姓史，比唐鶴德年輕27年，手臂紋上「唐」字，並已搬入張國榮與唐鶴德生前愛巢同居，兩人更被爆出大量親密照，相中一名小男孩被傳是兩人請代孕誕下的兒子，但亦有人指出該小男隊只是史先生妹妹的兒子。另又被爆出張國榮骨灰未被安葬，加上有激進粉絲認為唐鶴德「背叛」了張國榮，引起部分粉絲震怒。

唐唐多年來均發文悼念哥哥。(ig@dhttong)

張國榮前經理人陳淑芬（陳太）日前直播亦有回應事件，她不欲評論該事：「這兩天我有看過大家的留言，但是大家都知道我一向的作風，就是我不八卦其他的事，大家留言說的東西，如果不是當事人直接跟我講，我不會相信，亦不會理會。」

網民翻出這些合照，指唐唐與疑似新歡經常與小孩同行。（網上圖片）

陳淑芬堅稱不了解事件，她說：「我有很多好朋友都是名人，他們都有很多心底話跟我說，要是他們不主動跟我講的話，我不會為了外間傳的東西而問他們，所以我只可以說，我其實看的不多，只看了一、兩張相片，我不認識這個人的這些事情，所以到目前為止，我沒有理由因為外面的謠傳而去問當事人，沒有這個必要，亦不是我一向的作風，除非有一天他主動跟我講，我知道他也希望想讓大家知道，那我可能跟大家說，但到目前為止，我沒有甚麼可以跟大家說，因為我真的不認識你們講東西，不了解和不知道講的是甚麼，這個人我不認識，連名字都沒有聽過，我只可以說，我愛哥哥，是很簡單的愛，我一直覺得愛哥哥的歌迷是很有修養，他們也做的事很多都欽佩。」期間陳淑芬情緒湧上心頭一度哽咽。

另有網民轟陳淑芬多年來靠張國榮「騙錢」，主持人為陳淑芬「解畫」，稱對方早已「財富自由」，「不需要靠這種方式賺錢。」

陳淑芬稱不了解事件。（直播圖片）

內地網民熱討，65歲的唐唐已有新戀情，與一名姓史的年輕男子不時頭貼頭影相，對方更在其手上刺上「唐」字紋身。（網上圖片）