TVB長腿小花曬14歲舊照鼓勵DSE考生　高學歷投資有道成圈中小富婆

現年29歲的戴祖儀（Joey）近年唱而優則演，憑甜美樣貌及修長美腿成功俘虜不少粉絲。日前適逢DSE（中學文憑試）放榜日，戴祖儀就在IG曬出自己的舊照，並分享感受，鼓勵一班考生：「無論成績如何，都係成長嘅一個階段，都係最美好嘅安排。成績優異的，恭喜你，努力得到回報💕成績失意的，別氣餒，一定是有更適合你的路在等你。好好享受青春！好好計劃將來💪🏻未來嘅日子要搵到自己嘅興趣！做多啲嘗試，認識多啲朋友，希望大家都搵到自己喜歡做的事🥰#送上當年14歲的薯祖儀」

戴祖儀（Joey）近年唱而優則演。（IG@joeythyee）

不時大派福利。（IG@joeythyee）

招牌長腿！（IG@joeythyee）

有份參演新劇《刑偵12》。（IG@joeythyee）

登台。（IG@joeythyee）

相中所見，當年只有14歲的戴祖儀一臉稚氣，手抱啤啤熊公仔，對着鏡頭露出靦腆笑容，不少網民都大讚可愛，愈大愈靚女！出身富裕的戴祖儀，爸爸是地產公司高層，她小學就讀粉嶺公立學校，中學升讀同區的東華三院李嘉誠中學，DSE成績為1科5*、3科5、2科4，成績不錯，但因大學選錯科入讀了不喜歡的科目，毅然轉去英國留學，畢業於英國名牌大學萊斯特大學（University of Leicester）法律系。戴祖儀大學畢業後回港到一間律師樓實習，但因覺得自己不適合做律師，選擇成為街頭藝人，做獨立歌手及網上直播主。

當年只有14歲的戴祖儀一臉稚氣。（IG@joeythyee）

高學歷法律界女神！（IG@joeythyee）

長腿女神。（IG@joeythyee）

笑容甜美。（IG@joeythyee）

度假。（IG@joeythyee）

在劇集《多功能老婆》中飾演Miss Lui。（IG@joeythyee）

2018年戴祖儀正式加盟星夢娛樂成為旗下歌手，亦有不少主持、拍劇的機會，更成為新一代長腿女神。戴祖儀不但學歷高、家底厚，投資眼光亦相當獨到，她曾透露收藏了過百件藝術品，總值過百萬港元，她又曾加入NFT市場，其NFT作品在短短15分鐘內售罄6,888隻，金額高達500萬元。此外，戴祖儀亦有投資股票，她曾在接受訪問時笑言運氣好賺不少，入行以來給家用已累計過百萬，相當犀利！

大曬長腿！（IG@joeythyee）

激罕曬水着照。（IG@joeythyee）

名副其實長腿女神！（影片截圖）

好Fit！（影片截圖）

深受觀眾喜愛。（IG@joeythyee）

曾透露收藏了過百件藝術品，包括畫、figure等等。（IG@joeythyee）