鄭佩佩去世│曾合作《花少》情同母女　劉濤傷心回應：一直很想妳

一代影壇俠女鄭佩佩去世，享年78歲。她曾出演《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》等經典電影，曾跟不少藝人合作，當中內地女星劉濤，跟鄭佩佩於2014年合作內地真人騷《花兒與少年》，二人情同母女，在節目10周年曾有意找來鄭佩佩助陣，但劉濤透露對方身體狀況變差，事隔兩月，已經天人永隔。劉濤傷心發文回應「敬愛的佩佩媽媽，很感恩這一生有緣與您相遇，一直一直很想妳」，字字有淚。

鄭佩佩跟劉濤曾合作《花兒與少年》，情同母女。（小紅書）

鄭佩佩近年淡出幕前，定居美國過退休生活，跟同在美國的劉濤非常老友。鄭佩佩離世，劉濤即傷心發文「很難過，最親愛的佩媽永遠的離開了我們。她是一位善良堅毅勇敢的前輩，無論在工作還是生活中，她總是替他人著想，盡自己所能，去努力完成每一份工作，真誠照顧每一個夥伴，與她一起的日子我們也總是踏實溫暖且幸福！！！敬愛的佩佩媽媽，很感恩這一生有緣與您相遇，永遠記得您親切的喊我“濤啊，濤啊……”，記得您與我分享人生經歷、智慧與力量，您是大家心中永遠的俠女，也是我永遠的知己媽媽，您最善最美最獨立最堅強最真誠最大愛的樣子，是我想起您時的模樣，無論未來我們會在哪一個時空再見到彼此，我們依然會像之前一樣擁抱彼此，談笑人生，說一句：我想妳！一直一直很想妳！！！」粉絲紛紛勸劉濤要保重身體。

劉濤傷心回應「一直一直很想你」。（小紅書）

鄭佩佩在電影「唐伯虎點秋香」飾演的「華夫人」大受歡迎。（網上圖片）