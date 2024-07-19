鄭佩佩去世｜年輕時曾被陳鴻烈追求 之後與岳華拍拖五年

鄭佩佩去世享年78歲，消息今日先在內地傳出，之後鄭佩佩經理人公司凱藝娛樂發文証實消息，表示鄭佩佩於美國時間7月17日離世。

鄭佩佩年輕時在邵氏是當家花旦，亦有不少追求者，當年與岳華拍《大醉俠》時，二人的戀情成為當時報章的頭版報道，而在2009年鄭佩佩、岳華、陳鴻烈三人一同上吳君如、錢嘉樂節目《星星同學會》除了大談當年邵氏電影的盛勢，鄭佩佩亦公開她與岳華當年的戀情及曾被陳鴻烈追求。

陳鴻烈當手被鄭佩佩踢爆當年喜歡追女仔。

鄭佩佩爆陳鴻烈四圍追女仔

當時主持人錢嘉樂問鄭佩佩是否陳鴻烈先追求，佩佩姐大方回答「係」，然後陳鴻烈交待當年追鄭佩佩的情況，表示當年鄭佩佩是自己哥哥的同學，所以大家比較談得來，由於關係密切所以向鄭佩佩展開追求，但因為難追所以最後沒追到，此話一出，即時被鄭佩佩截停，她說：「唔係，你聽過一個故仔，每個人都有自己嘅版本，而我嘅版本呢⋯⋯就係，有日我去佢（陳鴻烈）屋企，佢阿哥話我聽，話佢呢同時又追緊另一個女仔，（烈哥反應勁尷尬，錢嘉樂亦插咀『烈哥呢鑊穿崩喇』）咁我就話算喇，點証明呢件事呢？當時我哋拍《大醉俠》嗰陣，我哋兩個對打，我就整親佢（陳鴻烈），之後佢話我公報私仇⋯⋯」

三人談起當年往事亦談笑風生

不過烈哥原來突然唔追鄭佩佩亦有「苦衷」，他說：「因為另一個女仔係⋯⋯因為⋯⋯佢同我講有個第四期的南國男同學追佢，咁佢就好驚，成日有男仔『釘』住佢，咁佢叫我送佢返屋企，咁送下，送下就⋯⋯係咁囉」

之後岳華亦大方回應曾與鄭佩佩拍拖五年的戀情，他說：「因為我同鄭佩佩成日練跳舞，當時拍《艷陽天》呀⋯⋯仲有好多，《香江花月夜》大家一齊跳舞，當然就多接觸啦⋯⋯」