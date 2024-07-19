鄭佩佩去世｜原子鏸兩年前搬返美國陪伴終老　視媽媽為榜樣

一代武打女星鄭佩佩今日（19日）驚傳逝世，享年78歲。鄭佩佩的女兒原子鏸在IG分享了與媽媽的點滴，並以英文寫下長文悼念：「過去的兩年對我來說是一段情緒化的時期，我和家人搬回了美國，離我母親更近一些。但是我也感到很幸運，能夠和她一起度過最後幾年的美好時光。我現在很難找到言語來形容，因為這一切看起來有點不真實，我甚至覺得這一切只是一場噩夢，我會在早上醒來看到她原來的樣子，我認識的最美好的人。」

原子鏸在IG分享了不少與媽媽鄭佩佩的珍貴合照。（影片截圖）

鄭佩佩與原子鏸夫婦。（影片截圖）

原子鏸透露與家人搬返美國是為了更近媽媽。（影片截圖）

溫馨。（影片截圖）

溫馨。（影片截圖）

陪伴終老。（影片截圖）

原子鏸又分享了對媽媽的看法，大讚媽媽是最無私的人：「直到最後一口氣，她都只想着自己的孩子。她讓我們所有人都陪在她身邊，愛着她，並回饋她一直給予我們的關心和付出。我非常愛我的母親，失去她的痛苦幾乎難以忍受。她是一位堅強、美麗、體貼、有趣、可愛、無私、慈愛、慷慨的母親榜樣，她總是把我們放在第一位，我只希望我能和我的兒子建立起像我母親和她的每個孩子一樣的關係，一種開放、坦誠和富於情感的關係。她就像是讓我們一家人如此親密的黏合劑。她教會了我要謙虛、善良、守時、專業、誠實、積極、感恩等等。」

原子鏸分享了媽媽可愛的一面。（影片截圖）

原子鏸分享了媽媽可愛的一面。（影片截圖）

原子鏸分享了媽媽可愛的一面。（影片截圖）

一家人感情好好。（影片截圖）

一家人感情好好。（影片截圖）

關係親密。（影片截圖）

最後原子鏸寫道：「她深受所有粉絲的喜愛，她是一位傳奇人物，並將繼續成為她那個時代最偉大的明星之一。但是只有她的家人知道她是多麼偉大的人。我愛你媽媽！我非常想念你，但我知道你會永遠在我心裏，因為你就在我心裏，永遠在我心裏❤️❤️❤️」

悼念媽媽。（影片截圖）

感情深厚。（影片截圖）

鄭佩佩於美國時間17日離世。（影片截圖）