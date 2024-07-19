鄺潔楹曾曬婚照閃鑽戒指疑秘婚　年過30唔恨結婚：大家諗多咗

鄺潔楹今日（19日）以白色長裙出席醫療剪綵揭幕活動。她在接受《香港01》 訪問時表示：「今日知道係一個開幕活動要剪綵，所以今日着得喜慶啲。」她透露自己的身體問題就是有濕疹，並表示：「我自從入咗劇組先有濕疹呢個問題比較嚴重，因為係關乎免疫力，一捱夜同埋一唔夠瞓，同埋成日時間顛倒。」她指拍劇最高峰曾連踩30小時。

鄺潔楹今日（19日）以白色長裙出席醫療剪綵揭幕活動。（張祖銘攝）

鄺潔楹透露自己唔夠100磅

講到身形非常瘦削，她說：「我覺得都算係一個開心嘅狀態，就算食嘢我都係正常食，好多人都問我係咪食少咗嘢，我啱啱拍新劇嘅時候要應付打戲，食多咗同埋要飲珍珠奶茶，好幸運一磅都冇重。」她透露自己大概維持90磅左右，並表示：「我唔夠100磅，我最高峰係試過120磅。」

鄺潔楹透露最高峰試過120磅。（張祖銘攝）

鄺潔楹今年初曬戒指被網民質疑秘密結婚

被問到今年初曾經曬出戒指，被網民質疑是否秘密結婚，她說：「我今日都有戴戒指，其實係裝飾，你知道我哋有陣時淨係着一件衫係唔夠嘅，要啲首飾再去襯托件衫有幾靚，大家諗多咗。」至於年過30歲會否恨結婚，她說：「好確定冇。（是否有追求者？）冇特別諗呢啲嘢，始終做嘢個方面都好忙。（是否喜歡大隻仔類型？）其實我一路都係好憑感覺嘅一個人，傾唔傾得埋合唔合眼緣。」

鄺潔楹今年初曾經曬出戒指，被網民質疑是否秘密結婚。（IG@judy.kwong）

鄺潔楹否認年過30歲恨結婚。（張祖銘攝）