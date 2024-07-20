冲遊泰國｜鄺玲玲主演泰百合劇爆紅　網民野生捕獲與Win同遊韓國

講起「女神」，港人都會有其心水，例如近年爆紅的「大馬女神」林明禎，鄧麗欣，又有網民想起麥明詩、沈殷怡等等。近期除了以上這些較多人認識的「女神」外，還有網民開始討論中泰混血兒，香港長大的鄺玲玲（ศิริลักษณ์ คอง）。

鄺玲玲同冬蔭家族成員著上初中校服，歎「把幾火」炸雞。

鄺玲玲同冬蔭家族成員著上初中校服，歎「把幾火」炸雞。

鄺玲玲出生於香港，從小在香港長大的她，17歲才回到泰國繼續升學，2018年大學畢業後因獲選為孔敬年度考宣光小姐而走紅，及後她參加了泰國第3電視台的試鏡成為藝人。翌年她出道參演泰劇《娜迦之火》、《直到天空迎來太陽》等演出。2022年因擔任胡慧冲旅遊節目《冲遊泰國7》主持，更由泰國「紅返嚟」香港。當其時因為鄺玲玲的弟弟在翟道翟開設食店「鄺叉燒」售賣港式食品，因而胡慧冲稱她為「叉燒姐」。

《沖遊泰國7》主持港泰混血兒Sirilak 鄺玲玲。（IG：@linglingkwong）

近期又再有網民提及「叉燒姐」鄺玲玲，更指睇過好近期首次擔任女主角的泰國百合劇《我們的秘密》（ใจซ่อนรัก）後被圈粉，大讚她顏值勝過不少香港藝人，直言混血兒的她不止樣靚而且演技相當好。

鄺玲玲最近主演了泰國百合劇《我們的秘密》（ใจซ่อนรัก）。（網上圖片）

鄺玲玲最近主演了泰國百合劇《我們的秘密》（ใจซ่อนรัก）。（網上圖片）

鄺玲玲最近主演了泰國百合劇《我們的秘密》（ใจซ่อนรัก）。（網上圖片）

鄺玲玲最近主演了泰國百合劇《我們的秘密》（ใจซ่อนรัก）。（網上圖片）

港泰混血兒Sirilak 鄺玲玲，於香港出世長大能操流利粵語。（IG@linglingkwong）

《沖遊泰國7》主持港泰混血兒Sirilak 鄺玲玲。（IG@linglingkwong）

除了出演泰國百合劇令「叉燒姐」鄺玲玲人氣急升外，早前亦有網民偶遇泰星Win（林漢洲）與鄺玲玲在韓國逛街。照片流出，迅即引起網民討論，更有指他們曾出演《只因我們天生一對》的Win和《我們的秘密》鄺玲玲正在蜜運當中。

有網民拍到泰星Win（林漢洲）與鄺玲玲外遊韓國。（網上圖片）

有網民拍到泰星Win（林漢洲）與鄺玲玲外遊韓國。（網上圖片）

有網民拍到泰星Win（林漢洲）與鄺玲玲外遊韓國。（網上圖片）