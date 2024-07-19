鄭佩佩去世｜與岳華拍拖被閨密插足分手收場　亦舒呷醋怒用刀插床

一代武打女星鄭佩佩今日（19日）驚傳逝世，享年78歲。其後鄭佩佩經理人公司亦證實死訊，透露鄭佩佩於美國時間17日離世。早年鄭佩佩演出多部武打片，奠定一代武打女俠的地位，但她在1970年與台灣富商原文通結婚後宣布息影，兩人育有三女一子，直至1987年鄭佩佩與原文通離婚，之後回歸影壇。不過其實鄭佩佩在入行初期曾與岳華有過一段情，但就因被才女亦舒插足而分手收場。

一代武打女星鄭佩佩於美國時間17日離世，享年78歲。（資料圖片）

鄭佩佩演過無數經典角色。（IG@mashasha）

亦舒。（香港衛視節目片段）

當年鄭佩佩與岳華同為邵氏電影旗下藝人，而陳鴻烈就是他們的師兄，同樣來自上海的三人一見如故，更被選為《大醉俠》的主演。當時樣貌標緻的鄭佩佩追求者眾多，岳華同陳鴻烈亦是其中一員，但其後鄭佩佩得知陳鴻烈同時追求另一個女仔，所以她最後接受了岳華的追求。鄭佩佩同岳華郎才女貌，被視為金童玉女，但就在兩人拍拖期間，當時擔任娛樂記者的亦舒插足兩人戀情，令這段戀情僅維持了5年就結束。

鄭佩佩因有舞蹈底子，誤打誤撞去了拍電影。（《大醉俠》劇照）

岳華和鄭佩佩拍《大醉俠》。（網上圖片）

當年陳鴻烈同岳華都曾追求鄭佩佩。（影片截圖）

陳鴻烈、鄭佩佩、岳華曾在2009年一起上節目《星星同學會》，大談往事。（影片截圖）

岳華在無綫劇集《珠光寶氣》飾演富商賀峰，演技備受讚賞，他與另一名資深演員陳鴻烈的一場對手戲，令觀眾留下深刻象。（《珠光寶氣》截圖）

鄭佩佩與亦舒因工作關係而認識，兩人更成為無話不談的閨密，而鄭佩佩同岳華約會時都會叫上亦舒，但每次岳華送鄭佩佩回家後，亦舒就聲稱有夜盲症，一定要岳華送她上樓，最後鄭佩佩選擇退出，火速嫁給了台灣富商原文通，並隨夫移居美國。而岳華亦同亦舒結婚，婚後亦舒愛得非常高調，她曾以《亦舒為什麼愛岳華》為題，在報刊上大曬恩愛，她直言被岳華的「好男人」性格吸引：「有一張好人的臉，好人的性格，他是那種會使別人自然去佔他便宜的好人。因為每個人都知道，佔了岳華的便宜，不會有後顧之憂。岳華不抽煙不賭錢，不去舞廳，不亂花錢，是一個孝順的兒子，一個努力的演員，是個不錯的男朋友。」

亦舒曾插足鄭佩佩與岳華的戀情。（網上圖片）

當年是亦舒主動追求岳華。（網上圖片）

亦舒大讚岳華是好男人。（視覺中國）

不過有一次鄭佩佩從美國寄了一封信給岳華，內容只是生活瑣事，但亦舒發現後大發脾氣，更將信件在報紙雜誌公之於眾，甚至令鄭佩佩的婚姻亮起紅燈，亦舒更憤怒地剪毀岳華的衣物，又曾將刀插在岳華睡的床上，正對着心口的位置。最後岳華因難忍亦舒的性格同行為，決定離婚，即使亦舒下跪求復合，仍未能讓岳華回心轉意。而岳華最終情歸邵氏影星恬妮，二人於1975年拉埋天窗，並誕下一女，更於80年代毅然放下事業，為太太移居到溫哥華生活。

岳華最終情歸邵氏影星恬妮。（視覺中國）