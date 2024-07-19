百億千金林恬兒獲委任太平紳士　雙碩士熱心公益身體力行執垃圾

已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）一向熱心公益，為慈善出力，日前她在IG分享正式宣誓成為太平紳士的照片，並以中英文撰文寫道：「非常榮幸今年7月1日被正式委任為香港特別行政區的太平紳士(JP)。感謝特區政府對我的信任，同時也感謝家人和朋友一直以來的鼓勵。我將繼續努力為香港社會作出貢獻。」

林恬兒（Emily）是林建岳與前妻謝玲玲的大女。（IG@emilylam.ho）

林恬兒在IG分享正式宣誓成為太平紳士的照片。（IG@emilylam.ho）

被正式委任為香港特別行政區的太平紳士(JP)。（IG@emilylam.ho）

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚。（IG@emilylam.ho）

林恬兒續指：「作為太平紳士，我將協助特區政府巡視監獄、羈留中心、醫院等院所，確保院所內人士的權利受到保障。我也將繼續支持香港的環保工作、促進女性權益，並為低收入家庭提供援助，以提升香港人的生活質量，增進大家的幸福指數，為下一代締造更美好的香港。」

林恬兒將協助特區政府巡視監獄、羈留中心、醫院等院所，確保院所內人士的權利受到保障。（IG@emilylam.ho）

宣誓。（IG@emilylam.ho）

女強人！（IG@emilylam.ho）

演講。（IG@emilylam.ho）

一起出席宴會。（IG@emilylam.ho）

林恬兒是已故麗新集團創辦人林百欣孫女，遺傳了媽媽優良基因的她外形出眾，更是一位學霸，獲美國哥倫比亞大學政治系雙碩士學位。貴為百億名媛的林恬兒家世顯赫，生活無憂，但其實她十分關心社會。林恬兒早在17歲時就曾到非洲做義工，這段經歷亦令她體驗到當地人生活艱苦，她亦自此對扶貧及推廣環保、可持續發展更為重視。2018年林恬兒與朋友一起合辦非牟利環保團體EcoDrive，其後又成立了綠色生活平台8Shades，分享環保小知識，以及推介一些好用又對環境友好的產品。此外，林恬兒亦積極參與公益事業，早前她就與慈善機構仁人家園一起為有需要家庭維修家居，日前又隨慈善組織為有需要人士分派電風扇、到社區中心探訪居家老人，相當有心。

林恬兒遺傳了媽媽的優良基因。（IG@emilylam.ho）

貴為百億名媛的林恬兒家世顯赫，生活無憂。（IG@emilylam.ho）

恩愛。（IG@emilylam.ho）

積極推廣環保。（IG@emilylam.ho）

執垃圾。（IG@emilylam.ho）

為有需要家庭維修家居。（IG@emilylam.ho）

為有需要家庭維修家居。（IG@emilylam.ho）

分派電風扇。（IG@emilylam.ho）