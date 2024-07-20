鄭佩佩離世｜曾炮轟張柏芝拍戲唔專業態度差︰給我們香港演員丟臉

被譽為武俠影后的資深武打女星鄭佩佩本月(17日)離世，享年78歲。鄭佩佩生前拍過無數的影視作品，所演繹過的角色至今仍然是觀眾心目中的經典，她在2018年獲得第24屆華鼎獎終身成就獎，奠定了在電影圈重要的地位。鄭佩佩在10年前曾經在內地節目「大牌駕到」受訪重提昔日與張柏芝合作拍《楊門女將之軍令如山》的感受，更直接公開炮轟張柏芝拍戲唔專業態度差。

資深武打女星鄭佩佩本月17日離世，享年78歲。。（IG：@mashasha）

鄭佩佩生前曾炮轟張柏芝拍戲唔專業

鄭佩佩在10年前上節目「大牌駕到」被主持人問到對張柏芝的印象，是否認為對方是沒有演技的花瓶，她說：「不是，工作態度很不好的演員，其實她戲演得不錯，她可以演得很好，但在那一部電影我覺得她態度不好，給我們香港演員丟臉。」

她指以前對張柏芝印象很好，並表示：「例如《星願》，我覺得她好識做戲，但是那套電影，可能是有點家庭問題吧，但是不能把家庭生活帶到電影裏面。」

鄭佩佩談與張柏芝合作。（影片截圖）

鄭佩佩曾與張柏芝合作拍《楊門女將之軍令如山》。（資料照片）

當年鄭佩佩因為被媒體廣泛報道有關受訪炮轟張柏芝，之後她在微博發問表示：「如果說錯話是指說了真話那就很悲哀了。我說的是自己沒經三思張口就說，該檢討。雖然我被柏芝的影迷罵得狗血噴頭，我還是挺為柏芝高興的。柏芝啊，你不是孤單單一個人，有那麼多愛你的影迷支持你，一定要珍惜，你是一個難得會演戲的演員，多演些好戲來回報這份 愛！」