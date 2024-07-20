卓韻芝獨腳戲開騷　18年前輕生仍被重提︰事業無法突破呢個高點

卓韻芝（阿芝）重返棟篤笑舞台，創作出全新獨腳戲《芝姐災難大全》，昨晚（7月19日）假西九文化區戲曲中心大劇院正式公演，一連五場。俞琤、林海峰、張叔平、謝安琪、張繼聰、陳健安、阿P、顧定軒等藝人朋友均出席欣賞首演！

卓韻芝全新獨腳戲《芝姐災難大全》，昨晚（7月19日）假西九文化區戲曲中心大劇院正式公演。（大會提供）

《芝姐災難大全》講述中女離婚，跟友人出走冰島睇火山爆發的故事。一趟旅程，如同生命的縮影，旅途意外頻生，芝姐遇難越難。然而，即使一手爛牌，老花腰痛炒晒車，處於人生低處，自嘲「災難姐」的她，卻可以好好反思人生⋯⋯《芝姐災難大全》是關於成長，承認自己的傷痕，承認過去，承認眼淚。讓我們從「災難姐」的故事裡，一同見證她如何慢慢學會表達內心的感受，如何拾起坦白的勇氣，抬起頭來，踏出下一步。

主題為災難，台上有大大塊膠布。（大會提供）

是次獨腳戲，卓韻芝除了演出，還肩負導演、文本創作及監製等重任。人生走到半場，她坦言自己在人生經歷上，交足學費，而這部作品可算（至目前為止）所有交過的學費之全體現。一如以往，她總是勇於把自身經歷和覺悟坦率地分享，從老花、腰痛，談到中女被稱做「芝姐」，出走冰島卻以嚴重車禍收場，她思考人生，以西洋棋局來比喻自己的婚姻，淡淡然地把離婚的因由、感受跟觀眾娓娓道來。

出走冰島卻以嚴重車禍收場，令她思考人生。（大會提供）

阿芝介紹由前夫設計的紀念品︰「好多謝佢，佢啲嘢好靚㗎！」（大會提供）

阿芝謝幕時特意感謝俞琤，期後又感謝前夫先生梁子賢為她設計了三款紀念品，她拿著其中一件「求其撳心心」羊Tee 甜笑著說：「好多謝佢，佢啲嘢好靚㗎！」阿芝提到是次演出推出了價值$1,888的【我愛芝姐門票】，「佢哋畀咗$1,888 呢個高昂嘅價錢去純粹表示愛意！係冇任何回報地付出，多謝晒！」她指購買【我愛芝姐門票】的觀眾可獲她現場情深祝福一生平安，並可留言給她，讓她親自回覆，而她搞笑地發現其中一位購票者竟然是顧定軒，並大笑指他購票後只留言寫下：「你套戲（《送院途中》）幾時上呀？」她忍笑回覆：「唔知，送審途中！」逗得全場捧腹大笑。

最後阿芝藉因腰痛看隱世神醫一事，重提當年的自殺事件，她指自殺已是18年前的事，期間她拍了三部電影、做了五套舞台劇、七個楝篤笑、寫了十四本書⋯⋯可是時至今日，她仍然被稱為「自殺嗰個明星」，她勸勉觀眾：「我嘅事業已經無法突破呢個高點喇，所以大家千祈唔好自殺，因為自殺係會抹去你之前、之後嘅所有嘢，你係breakthrough唔到㗎，呢個就係珍惜生命嘅唯一原因！」，語重心長，盼大家能好好珍惜生命！阿芝最後祝福大家身心健康，控制自己的命運，控制自己的人生，多啲幫人！