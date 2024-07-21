前TVB花旦激罕露面素顏依然優雅　兩度嫁富商樸素低調身形瘦削

現年66歲的陳美琪當年憑劇集《新白娘子傳奇》中飾演「青兒」一角而紅遍兩岸三地，劇集播出至今已超過30年，但仍是經典之作，她與「白素貞」趙雅芝及「許仙」葉童由今年年初起在內地舉行《新白娘子傳奇30周年演唱會》，昨日（20日）在杭州作為最終站演出，吸引大批觀眾入場，座無虛席！日前陳美琪同葉童現身機場時，巧遇黑妹李麗霞，黑妹在Facebook曬出合照，並寫道：「巧遇-緣份-惜福」。

葉童、趙雅芝及陳美琪當年憑《新白娘子傳奇》爆紅。（劇照）

前TVB花旦陳美琪息影多年，當年憑劇集《新白娘子傳奇》中小青一角而紅遍兩岸三地。（影片截圖）

在內地舉行《新白娘子傳奇30周年演唱會》。（微博@陳美琪）

在內地舉行《新白娘子傳奇30周年演唱會》。（微博@陳美琪）

最終站在杭州。（微博圖片）

重現經典場面。（影片截圖）

相中所見，陳美琪同葉童都以素顏示人，身穿間條恤衫襯牛仔褲的陳美琪，一頭長髮披散下來，打扮簡單，身形瘦削，雖然與年輕時相比美貌不再，但氣質依然出眾，完美示範優雅地老去。而61歲的葉童近年經常以一頭銀髮示人，今次她就戴上白帽，面色紅潤，氣色不錯。

陳美琪同葉童都以素顏示人，完美示範優雅地老去。（Facebook@黑妹李麗霞）

61歲的葉童近年經常以一頭銀髮示人。（微博@葉童）

氣色不錯。（Facebook@黑妹李麗霞）

三人合體。（視覺中國）

當年紅遍兩岸三地。（微博@趙雅芝）

陳美琪早年曾拍過不少TVB劇集，她在1979年和大生銀行後人馬清偉結婚，至1986年離婚，1999年她與從事電腦生意的美籍華人忻尚永再婚，雖然兩人未有生育，但依然恩愛，並收養了患有先天性脊椎爆裂致行動不便的孤女祈天露（Lulu），多年來陳美琪將養女視如己出，悉心照顧。息影多年的陳美琪一直生活低調，甚少公開露面，今次再登舞台開唱，吸引不少粉絲到場支持！

陳美琪早年曾拍過不少TVB劇集。（影片截圖）

息影多年。（微博@陳美琪）

氣質依然。（微博@陳美琪）

今年年初在南京開騷。（微博@陳美琪）

今年年初在南京開騷。（微博@陳美琪）

陳美琪多年來對養女悉心照顧，愛護有加。（微博@陳美琪）