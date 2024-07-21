前TVB花旦激罕露面素顏依然優雅 兩度嫁富商樸素低調身形瘦削
撰文：董欣琪
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現年66歲的陳美琪當年憑劇集《新白娘子傳奇》中飾演「青兒」一角而紅遍兩岸三地，劇集播出至今已超過30年，但仍是經典之作，她與「白素貞」趙雅芝及「許仙」葉童由今年年初起在內地舉行《新白娘子傳奇30周年演唱會》，昨日（20日）在杭州作為最終站演出，吸引大批觀眾入場，座無虛席！日前陳美琪同葉童現身機場時，巧遇黑妹李麗霞，黑妹在Facebook曬出合照，並寫道：「巧遇-緣份-惜福」。
相中所見，陳美琪同葉童都以素顏示人，身穿間條恤衫襯牛仔褲的陳美琪，一頭長髮披散下來，打扮簡單，身形瘦削，雖然與年輕時相比美貌不再，但氣質依然出眾，完美示範優雅地老去。而61歲的葉童近年經常以一頭銀髮示人，今次她就戴上白帽，面色紅潤，氣色不錯。
陳美琪早年曾拍過不少TVB劇集，她在1979年和大生銀行後人馬清偉結婚，至1986年離婚，1999年她與從事電腦生意的美籍華人忻尚永再婚，雖然兩人未有生育，但依然恩愛，並收養了患有先天性脊椎爆裂致行動不便的孤女祈天露（Lulu），多年來陳美琪將養女視如己出，悉心照顧。息影多年的陳美琪一直生活低調，甚少公開露面，今次再登舞台開唱，吸引不少粉絲到場支持！
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