王君馨短髮look出席活動跳唱勁清爽　林欣彤唱新作品觀眾聽出耳油

今個暑假，港島南的一個新商場將於多個周五晚上7時半至8時半舉辦「Summer Night Lounge」 晚間音樂會，以音樂打造至Chill 氛圍！ 音樂盛會表演陣容鼎盛，包括吳林峰、小肥、陳柏宇、梁釗峰、JW王灝兒、魏浚笙等炙手可熱的本地歌手於週五晚上輪番登場獻唱，為大家帶來精彩演出。踏入第二星期，人氣歌手林欣彤（Mag）、王君馨（G.Racie）及小肥則先後登場，為大家送上多首歌曲，並即場與粉絲們大玩互動遊戲，炒熱全場氣氛！

踏入第二星期，人氣歌手林欣彤（Mag）、王君馨（G.Racie）及小肥則先後登場，為大家送上多首歌曲。

港島南的一個新商場將於多個周五晚上7時半至8時半舉辦「Summer Night Lounge」 晚間音樂會。

當晚活動先由舞蹈員以充滿活力舞蹈演繹《SOUTHSIDE FANTASY》，炒熱氣氛。其後，Mag緊接登場，Mag表示十分感謝商場的邀請，並指很高興能參與是次音樂盛會！而為著是次演出，Mag更特意挑選多首作品，包括：《一秒》、《不怕》、《飛》及今年最新作品《告訴我》，令觀眾們大飽耳福。及後，Mag 更連同一眾Dancer以及歌精舞勁的王君馨及小肥大玩音樂節拍遊戲，與現場觀眾打成一片！

Mag表示十分感謝商場的邀請，並指很高興能參與是次音樂盛會！

Mag更特意挑選多首作品，包括：《一秒》、《不怕》、《飛》及今年最新作品《告訴我》，令觀眾們大飽耳福。

Mag 更連同一眾Dancer以及歌精舞勁的王君馨及小肥大玩音樂節拍遊戲，與現場觀眾打成一片！

遊戲過後，王君馨更一口氣為大家帶來兩首快歌《Casada》及《Light it up》，王君馨表示很高興來到現場並登上這個舞台，十分感恩可以跟一眾樂迷粉絲作近距離互動！

遊戲過後，王君馨更一口氣為大家帶來兩首快歌《Casada》及《Light it up》。

王君馨表示很高興來到現場並登上這個舞台，十分感恩可以跟一眾樂迷粉絲作近距離互動！

剛舉行個人演唱會之小肥則緊隨其後，為現場觀眾送上多首歌曲，包括經典成名曲如：《寵物》、《時光機》等。小肥表示很高興能出演是次音樂會，更希望藉此感謝商場邀請及一眾歌迷參與出席活動！ 為答謝大家，小肥更首度公開演唱剛派台作品《信我信你》，讓一眾樂迷粉絲可先「聽」為快。現場眾多歌迷均紛紛表示聽出耳油！活動尾聲時，眾藝人更特意與粉絲們合照留影，拍下難忘瞬間，共同度過美滿一夜！

剛舉行個人演唱會之小肥則緊隨其後，為現場觀眾送上多首歌曲。

小肥更首度公開演唱剛派台作品《信我信你》，讓一眾樂迷粉絲可先「聽」為快。

Summer Night Lounge 晚間音樂會詳情：



演出時間：晚上7:30 – 8:30



地點：THE SOUTHSIDE LG 中庭



演出日期及演出歌手：

7月19日（五）小肥、G.Racie王君馨、Mag林欣彤



7月26日（五）陳柏宇、葉巧琳



8月9日（五）梁釗峰、陳健安、譚輝智



8月16日（五）JW王灝兒、吳浩康



8月23日（五）魏浚笙、麗英

