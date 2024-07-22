愛國港星雄心壯志搞足球青訓要做中國哥迪奧拿？「畀我六年時間」

現年74歲的陳百祥（阿叻），以往拍過多部經典影視作品，《鹿鼎記》的「多隆」、《唐伯虎點秋香》的「祝枝山」、《賭俠大戰拉斯維加斯》的「米奇老鼠叻」等角色，至今仍令不少觀眾印象深刻。此外，阿叻亦是無綫金牌司儀，主持過的大騷多不勝數，而在2022年宣布息影後，阿叻亦緊貼潮流，轉型做KOL，借助社交平台殺入內地，憑着牙擦認叻的個性，深受內地網民歡迎。而最近，阿叻又有新搞作，今次他將目光投向綠茵場上，搞足球青訓，其豪言壯語引起內地網民熱議。

阿叻日前應邀出席佛山三水西甲聯賽開幕禮。（小紅書）

阿叻獲巨星級接待。（小紅書）

阿叻與一眾領導主持開球禮。（小紅書）

香港明星足球隊近年在內地不同城市友賽，有著極高人氣和知名度，作為球隊「骨幹」的阿叻，亦常隨隊出賽，不過，早前在汕頭對陣廣東萬力名人足球隊時卻發生不愉快事件，阿叻疑不滿球證判決，惱羞成怒下怒踢對方球員，片段引起網民爭議，怒斥他「球霸」無球品。

阿叻早前疑在比賽中不滿球證判決，惱羞成怒從後踢對方球員出氣。（視頻截圖）

球證向阿叻出示黃牌。（視頻截圖）

阿叻疑在比賽中不滿球證判決，怒羞成怒從後踢對方球員出氣。（視頻截圖）

事件曝光後，阿叻被指「潛水」，但原來他有更大的任務，就是開展足球青訓計劃，由大灣區開始。日前，阿叻先後到佛山和廈門出席足球活動，面對接受內地傳媒時，便展示了他的雄心壯志，事後還在社交平台信心滿滿地寫上：「給我六年時間，希望培養到一支實力青年隊。」

阿叻在接受內地傳媒時，展示了他的雄心壯志。（小紅書）

阿叻有信心六年時間，打造出一支有實力的U18。（小紅書）

阿叻信心滿滿。（小紅書）

直言隊波是見得人的。（小紅書）

阿叻表示大多觀眾都是從影視作品中認識他，但相信時下很多小朋友都沒有看過他的戲，有的還當成了他是足球員，這是令他最開心，「因為如果可以帶動到小朋友喜歡足球的心出來，就是我的心願。」

阿叻表示大多觀眾都是從影視作品中認識他。（小紅書）

阿叻表示大多觀眾都是從影視作品中認識他。（小紅書）

阿叻說想不到，現在的小朋友把他當成足球員，這是令他很開心。（小紅書）

阿叻稱他的願望希望能將小朋友喜歡足球的心帶動出來。（小紅書）

阿叻到廈門出席海峽兩岸青少年足球賽（小紅書）

甚受小朋友歡迎。（小紅書）

阿叻透露現時有一個構思：「我由10歲的小朋友，一直訓練到U16歲，給我六年時間，我在大灣區每一個點，我有很多教練，我想我能培養出一隊U18，是見得人的。」阿叻分享其理念，10歲踢五人足球，12歲開始踢七人足球，14歲才踢「大波」（11人），並以英超球隊曼城為例：「為何曼城那麼成功？英國人10年前、15年前，是不懂現在這樣踢，就是因為哥迪奧拿，將西班牙（足球風格）帶進英國。」

阿叻的青訓計劃由大灣區開始。（小紅書）

更以曼城為例。（小紅書）

覺得南方足球貼近西班牙風格。（小紅書）

除了大灣區外，阿叻還希望把這個計劃帶出去，他其後在廈門出席海峽兩岸青少年足球賽時，自言是中國人，會跟台灣、澳門及內地同胞踢球，大家融為一體，之後他更國語說道：「兩岸四地，來一個足球的聯合！」阿叻愈講愈起勁，他說想像一下，當如果我們中國能進入世界盃，「哇！那種興奮的情形是無法用筆墨來形容！」

阿叻希望兩岸四地，來一個足球的聯合。（小紅書）

阿叻希望兩岸四地，來一個足球的聯合。（小紅書）

阿叻希望兩岸四地，來一個足球的聯合。（小紅書）

阿叻希望兩岸四地，來一個足球的聯合。（小紅書）

有網民大讚：「叻哥一顆赤子之心真係冇得頂啊」；但也有不少網民潑冷水：「叻哥，有生之年不可能再打入世界盃」、「那多隆大人要長命百歲啊」、「叻哥，你都係現實啲好，自己玩下，带细路仔玩下就算啦，國足入世界盃？」。

阿叻期待中國隊再次殺入世界盃。（小紅書）

阿叻期待中國隊再次殺入世界盃。（小紅書）

阿叻期待中國隊再次殺入世界盃。（小紅書）

阿叻期待中國隊再次殺入世界盃。（小紅書）