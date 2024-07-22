《3日2夜》女神失蹤人口檢閱　大部分已離巢有人轉行做空姐

《3日2夜》曾經是粉絲每逢星期六的必睇節目之一，就算不是支持者，出街食飯時亦可能曾被節目主持，穿着比堅尼嬉水的畫面所吸引。一個成功的節目除了有gimmick，亦需要完美陣容，而多年來亦成功將不少女藝人捧為「女神」。《3日2夜》第一輯第一集於10年前2014年8月播出，直至2020年5月才播畢最後一集。這個橫跨6年的節目和主持，陪伴了網民多少個寂寞的夜晚，堪稱是網民的集體回憶！那麼，這一班「3日2夜女神」近年的發展又是怎樣呢？



謝芷倫近年結婚後成為闊太，更經常揸船出海。（《3日2夜》截圖）

曾淑雅上年結婚後迅速有喜，現為KOL。（《3日2夜》截圖）

陳詩欣近年結婚後較少幕前工作，可是說是飲飲食食，旅遊為主。（《3日2夜》截圖）

鄺潔楹、魏韻芝、伍樂怡。（《3日2夜》截圖）

伍樂怡早年淡出娛樂圈，近年似乎移居海外，而經營自家的潛水衣品牌。（IG圖片）

周佩婷亦於今年結婚，除了藝人工作，她也是一名言語治療師及珠寶設計師。 （《3日2夜》截圖）

陳約臨近年與外籍老公結婚而已經移居日本。（《3日2夜》截圖）

蘇可欣離巢後做回空姐。（IG圖片）

歐陽巧瑩早年離巢後，跟老公林師傑移居英國。（《3日2夜》截圖）

朱智賢曾被雪藏，離巢後轉往KOL方向發展。（《3日2夜》截圖）

陳睿雯於2020年離巢，其後轉戰金融界。（《3日2夜》截圖）

林泳淘去年與拍拖多年的男朋友結婚，近年也時有幕前演出。（《3日2夜》截圖）