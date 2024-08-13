專訪｜65歲麥德羅同Apple姐狠飛 被情傷暴瘦20磅：食唔到嘢

早前有報道指80年代「舞王」麥德羅與女友劉麗萍（Apple姐）於年初已經分手，有指Apple姐與對方分手的原因是難忍他多次出軌及長期酗酒的問題。麥德羅就此接受《香港01》的專訪，向大家剖白到底發生什麼事，期間麥德羅更情緒激動到……麥德羅



麥德羅接受《香港01》的專訪，向大家剖白到底發生什麼事。(葉志明 攝)

麥德羅與女友劉麗萍（Apple姐）於年初已經分手，有指Apple姐與對方分手的原因是難忍他多次出軌及長期酗酒的問題。(受訪者提供)

麥德羅同Apple姐點解會分手？

麥德羅表示因為一次風波，他跟Apple姐就此分開了：「我真係冇第三者，我同佢分開係一個巧合。」到底是什麼的巧合？麥德羅說是有一天，Apple姐在學校內的閉路電視中聽到一些從他口中說出的事情，而導致二人分開。麥德羅表示與Apple姐分開之後很傷心，更食不下咽及睡不著覺，要吃安眠藥來令其睡覺。

麥德羅表示與Apple姐分開之後很傷心，更食不下咽及睡不著覺，要吃安眠藥來令其睡覺。(葉志明 攝)

有一天，Apple姐在學校內的閉路電視中聽到一些從他口中說出的事情，而導致二人分開。(葉志明 攝)

麥德羅到底說了什麼讓Apple姐這樣決絕？

麥德羅被問到其實當日到底說了什麼令Apple姐會這麼傷心非離開他不可，他憶述當日在他們所開辦的歌唱及跳舞學校內，有一班學生來唱歌跳舞，喝酒喝到興起時更講了很多「舊史」：「講吓啲情史啊，佢話你仲講返以前啲嘢，你好掛住以前啦？咁係我唔啱嘅呢樣嘢，咁我以後封嘴唔講，佢話你做好自己，唔好飲醉酒。」其實是麥德羅向學生說了些有關「舊情」的說話，Apple姐聽到後感覺不太良好，令到Apple姐向麥德羅提出要分開。麥德羅事後都反省自己做錯，亦有立即向Apple姐認錯：「我話對唔住啊，係我唔啱，我以後唔會啦！」麥德羅對於自己喝醉酒說出的話令Apple姐感到傷心，他亦後悔不已，更承諾Apple姐會「戒酒」，重新去迎接人生。

麥德羅對於自己喝醉酒說出的話令Apple姐感到傷心，他亦後悔不已。(葉志明 攝)

Apple姐離開後對麥德羅的打擊

與Apple姐分手後麥德羅食慾不振：「食唔到同瞓唔到，由170幾磅跌到落150幾磅，瘦咗成20磅，咁我瞓唔到就好辛苦真係，有時諗埋一邊。即係我自己諗多咗啊，係唔係有第二個呢？」這段時期他除了消瘦外，亦終日以淚洗面，直至最近，身邊朋友鼓勵他重新振作，面對Apple姐離開，更讓Apple姐看到他「扚起心肝」作出的改變。

Apple姐離開後對麥德羅的打擊是消瘦，亦終日以淚洗面。(葉志明 攝)

二人的過往亦曾有多次離離合合

麥德羅講到二人的相識經過，他表示年少時他們曾相戀，但因為大家各有所忙，最終還是分開了，二人亦分別結婚。直到2003年，麥德羅說令二人重聚最重要的人就是「肥媽」，肥媽帶二人去商演，令這段戀情重新萌芽。二人重新一起後雖然多次離離合合，但每次很快Apple姐便原諒麥德羅：「佢成日話我大細路，即係講嘢唔經大腦，有時就會離開我唔返屋企瞓啦，去咗仔女嗰邊瞓，嗌霎一定有嘅，就算幾多年夫妻，咁一定有。」

麥德羅講到二人的相識經過，他表示年少時他們曾相戀，但因為大家各有所忙，最終還是分開了，二人亦分別結婚。(受訪者提供)

直到2003年，一次的商演令這段戀情重新萌芽。(葉志明 攝)

麥德羅提到去年是他們相愛38周年，當時他們辦了一個《甜麥劉情38載合唱情歌賀中秋》的活動，雖說是活動，但更似二人的婚宴。麥德羅更向Apple姐深情表白：「我真係好愛佢嘅，真心嘅！我知道我係有好多缺點，佢成日話口孽啊，唔好成日講錯嘢。」

麥德羅提到去年是他們相愛38周年。(葉志明 攝)

當時麥德羅與Apple姐辦了一個《甜麥劉情38載合唱情歌賀中秋》的活動。(受訪者提供)

麥德羅遇熱情粉絲會推開還是「攬頭攬頸」？

身為藝人的麥德羅亦有一班忠實粉絲支持，而且這些都是比較熱情的粉絲，見到他就會像「蟻嬲蜜糖」一樣黏上去，他都學會了一一婉拒，因為怕被Apple姐看到後感覺不開心。麥德羅表示後來跳舞學校再多開一間，一間由他打理，而另一間則由Apple姐打理，在工作上「分道揚鑣」：「佢一邊，我一邊。」他對此亦感到無奈。麥德羅被問到是否因為分道揚鑣才令到他跟Apple姐的感情變淡，他很堅定的說：「係，係一定嘅！」麥德羅說已經有叫Apple姐不要再多開一間跳舞學校，因為他知道Apple姐看不見他就會胡思亂想。

麥德羅遇上比較熱情的粉絲，他都學會了一一婉拒。(葉志明 攝)

麥德羅怕被Apple姐看到後感覺不開心。(葉志明 攝)

關係未破冰

麥德羅被問到二人的關係如何，他表示「不溫不火」。二人的關係並未正式破冰，只維持在普通朋友的情況之下，麥德羅表示二人有互相關心，但因為Apple姐未原諒他，所以情況有點膠著。麥德羅說跟Apple姐就是因為有誤會而令他們走上分手這條路：「誤會，就係誤會，就係誤會，好多嘅誤會！我梗係話冇啦，佢都斷定話有，咁都冇辦法，唯有大家冷靜囉。」麥德羅希望這件事會因時間而淡化下來後，Apple姐會原諒他。

麥德羅希望這件事會因時間而淡化下來後，Apple姐會原諒他。(葉志明 攝)

麥德羅求Apple姐的原諒

麥德羅亦一心請求Apple姐原諒他，他向Apple姐說：「我希望你今次原諒我啦，我真係冇第二個㗎，我話畀你聽！」至於被問到對Apple姐的承諾，他就說：「我希望佢原諒我，以後我唔會再亂咁講嘢，我嗰日突然間吹大咗！」而被問到是否因誇大其詞而令Apple姐有所誤會時，他則感傷表示：「係啊，係啊，講錯嘢啫，神推鬼㧬呢個作大，嗰個又作大，咪大家都講大咗。」麥德羅為此已經後悔不已，「我希望可以同佢復合返」。

麥德羅亦一心請求Apple姐原諒他。(葉志明 攝)

麥德羅仲求這個人原諒？

麥德羅說到除了希望Apple姐原諒他外，亦希望Apple姐的兒子都可以原諒他。麥德羅與Apple姐仔女的關係一直都不錯，這些年來亦有與她仔女同住，只是可能因為一些生活上的小習慣，令到有點磨擦出現。但自從他跟Apple姐分手後，Apple姐兒子在通訊程式上封鎖了他：「暫時唔想聽uncle講咁多說話，喺whats app度係block咗我嘅，但電話係有聽嘅。我唔想再煩住佢，講埋啲重覆又重覆嘅嘢！希望用時間去淡化呢件事。」

麥德羅說到除了希望Apple姐原諒他外，亦希望Apple姐的兒子都可以原諒他。(葉志明 攝)

麥德羅立心振作起來

麥德羅被問到事件已經發生數月，二人有否想過坐下來平心靜氣的傾談，麥德羅說：「有，有，有，但佢依家暫時佢唔可以咁快接受返我。」在這個Apple姐還未肯原諒他的時期裡，他沒有放棄自己，除了承諾Apple姐要戒酒外，更立心去做運動：「我每日都跑步啊，練拳啊，高溫瑜伽啊！」他透露早前更做運動減肥，體重解至150多磅，但因為身邊朋友覺得他掉重太快，怕他不健康，才勸他多吃一點。

Apple姐還未肯原諒他的時期裡，他沒有放棄自己，除了承諾Apple姐要戒酒外，更立心去做運動。(葉志明 攝)

最後麥德羅堅決否認有第三者出現才令他跟Apple姐分手：「唔係，我冇第三者，冇第三者，完全冇！」在訪問中他更實行對Apple姐的承諾「戒酒」，他在訪問中拿起一壺自己泡的菊花茶在喝，看來他很想改過自身，讓Apple姐早日知道他的心意，更激動到邊說邊哭了起來：「我希望佢可以原諒我啦聽到我今次嘅訪問，Apple姐，對唔住！係我錯咗，我對你唔住，同埋對你個仔唔住，Sorry！我真的愛著你！你原諒我啦！」

麥德羅更實行對Apple姐的承諾「戒酒」，他在訪問中拿起一壺自己泡的菊花茶在喝，看來他很想改過自身，讓Apple姐早日知道他的心意。(葉志明 攝)