「晶女郎」文凱玲41歲產女成高齡產婦　憶突發剖腹開刀猶有餘悸

41歲「晶女郎」文凱玲（Connie）與拍拖五年的圈外男友Jason今年3月結婚，當時雙喜臨門，7月初上載同老公一齊捧住BB手仔的照片，宣布囡囡IYLA平安出世！原來IYLA比預期早出世，當時更頗為驚險：「當晚覺得BB比平時郁動少咗好多，就去咗急症室，點知醫生同我講要即刻開刀😳」



「晶女郎」文凱玲滿身金器星級酒店貴氣出嫁 手上巨鑽婚戒勁養眼

文凱玲3月14日白色情人節正式成為人妻。

文凱玲獲長輩送上不少金器。

文凱婚禮當日滿身金器貴氣出嫁。

文凱玲7月初誕下囡囡！（IG/@connieman）

Connie：「本來預產期係七月尾，但係BB已經出咗世個半月，經歷完一段手忙腳亂嘅時期，終於有時間靜靜地寫一篇長文同大家分享。當晚覺得BB比平時郁動少咗好多，就去咗急症室，諗住確認一下BB冇問題就可以安心瞓覺，結果直接住院做咗一連串檢查，成晚冇瞓之後醫生就同我講要即刻開刀😳準備開刀嘅時候，真係好驚好擔心，幻想咗好多可能會出現嘅問題同情況🥺 好在BB好健康，出世嘅時候仲喊得好大聲！」

囡囡出世前幾日，文凱玲剛好趕及拍孕照。（IG：@connieman）

囡囡出世前幾日，文凱玲剛好趕及拍孕照。（IG：@connieman）

囡囡出世前幾日，文凱玲剛好趕及拍孕照。（IG：@connieman）

突如其來提早生產，令Connie手足無措：「喺醫院嘅時候大部份媽媽隔離都有BB，而我只有自己一個，一到夜晚嘅時候感覺特別失落😭。到我可以出院嘅時候，BB仲要繼續留喺醫院，明明生完但係冇得帶BB返屋企感覺好奇怪，之後一段時間我有時都會以為BB仲喺我個肚裏面🥺計劃之中嘅坐月係我會乖乖地留喺屋企養好身體，因為BB早咗出世，啱啱搬完屋箱都未拆，BB啲嘢都未準備，所以變咗每日忙住執屋、買嘢同埋泵奶再拎去醫院睇BB。」現時IYLA已回家，因為喂人奶，而IYLA晚上特別活躍，所以Connie未有足夠休息及保養自己身體，暫時只會接D簡單工作希望陪囡囡成長。