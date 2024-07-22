韓國李多慧台灣爆紅吸引姊妹齊掘金　盤點六大赴台頂級韓籍啦啦隊

近年不少台灣啦啦隊隊員爆紅升Lv成為藝人，廣告代言，出席活動名利雙收，例如林襄，以及從韓國到台灣的李多慧就是其中成功的例子。講起李多慧，自從年前從韓國到台灣發展後，就愈做愈好，更吸納了大量粉絲和支持者。原來近年除李多慧以外，還有6位韓國頂級啦啦隊隊員移師到台灣發展！不止舞功精湛，而且個個都樣靚身材正！



李多慧（이다혜），現為Dragon Beauties成員。（IG@le_dahye）

李多慧。（IG@le_dahye）

趙娟週（조연주 ），韓國大田韓亞市民足球俱樂部和台灣桃園領航猿的啦啦隊隊員及統一7-ELEVEn獅啦啦隊隊員。。（IG@jjuya_o0o）

趙娟週（조연주 ）因長相與Kpop女團Red Velvet隊長Irene相似，所以有「啦啦隊的Irene」之稱。（IG@jjuya_o0o）

安芝儇（안지현）。（IG＠wlgus2qh）

安芝儇（안지현）以高䠷和豐滿身材聞名。（IG＠wlgus2qh）

安芝儇（안지현），現為台灣台鋼雄鷹旗下所屬啦啦隊「WING STARS」成員，背號2號。（IG＠wlgus2qh）

李晧禎（이호정）樣靚身材正。（IG@leehozeong）

李晧禎（이호정）2024年加入Fubon Angels啦啦隊。（IG@leehozeong）

李雅英（이아영）有高䠷身材、精緻五官及甜美笑容，亦為職業模特兒。（IG@yyyoungggggg）

李雅英（이아영）現任電豹女與Fubon Angels啦啦隊成員，背號29號。（IG@yyyoungggggg）

李雅英（이아영）。（IG@yyyoungggggg）

邊荷律（변하율）是韓國啦啦隊中YouTube觀看次數最多的人。外形真係幾似「雞排妹」鄭家純。（IG@yuling34）

邊荷律（변하율）於2024年3月和李丹妃加入中信兄弟Passion Sisters啦啦隊。（IG@yuling34）

睇得出邊荷律（변하율）走可愛風，童顏加上噴血身材，真係最佳配搭。（IG@yuling34）

李丹妃（이단비）於2024年3月和邊荷律加入中信兄弟Passion Sisters。（IG@lu2ull）

李丹妃（이단비）擁有噴血身材。（IG@lu2ull）