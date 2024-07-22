鄭秀文邀周殷廷任嘉賓　大讚YT音樂旅途奮鬥史：好彩你捉緊信念

Sammi個唱去到第8場，繼續有新衫出現。

「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」（Rescheduled ）昨晚（21/7）去到第8場，嘉賓有YT大哥周殷廷，原來YT除咗係第一次喺紅館唱歌外，仲係首次做演唱會嘅嘉賓。Sammi問現場觀眾：「有冇聽過周殷廷嘅《三生有幸》？呢隻歌Hit到爆！」然後她對YT說：「多謝你接受我嘅邀請。你喺音樂旅途上嘅奮鬥史令我好感動，我欣賞你鍥而不捨、為咗自己嘅夢想好努力，雖然中間你幾乎想放棄，好彩你捉緊信念和機會，所以人生真係柳暗花明又一村，永遠唔好放棄，機會就在眼前。」

Encore環節，Sammi發現觀眾席有一位小男生獻花，立即上前，然後她驚喜大叫：「佢哋係我平時買菜嘅菜檔老闆一家四口，我請佢哋嚟睇，真係嚟咗，好sweet呀！」她接過花束後說：「去幫襯吖，跑馬地菜檔。幾驚你哋唔嚟，我千叮萬囑，第一二行架，唔好畀人呀！你哋真係嚟咗，我好開心，多謝你哋！」她又笑言現在生活變得師奶，不再逛街買衫，而是逛街市買餸。

夏蕙姨都有捧場。

完場後，Sammi衫都未換就立即跑到紅館外，為過百位守候的歌迷簽新唱片《SOUND OF MI》。為吸引偶像注意，歌迷各出奇招，有人送上薯片零食，亦有人高舉寫住「想你簽個名」紙扇，Sammi有求必應，更跑勻每個角落跟歌迷揮手和鞠躬致謝，場面熱鬧。