TVB收視｜《反黑英雄》繼續成榜首　《福祿壽感謝祭》竟破18點

翡翠台上周（15日至21日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，陳山聰、張振朗、袁偉豪、朱晨麗、姚子羚等主演，第四周播出的一線劇集《反黑英雄》，跨平台直播收視保持最高23.6點（153萬觀眾），續踞上周收視榜首。

陳山聰、張振朗、袁偉豪、朱晨麗、姚子羚等主演，第四周播出的一線劇集《反黑英雄》，跨平台直播收視保持最高23.6點（153萬觀眾），續踞上周收視榜首。（劇照）

資訊節目《東張西望》最高收視23.5點（152萬觀眾）居收視榜次位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.2點（138萬觀眾）；由劇集《新聞女王》班底演員傾情聲演之野生動物紀錄片《森林女王》首播最高收視18點（117萬觀眾）；周奕瑋、王敏奕主持全新飲食旅遊節目《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》最高收視12.1點（79萬觀眾）；梁芷珮和「奧運之星」鄭衍峰主持旅遊節目《巴黎奧運潮什麼》，最高收視10.5點（68萬觀眾）。

資訊節目《東張西望》最高收視23.5點（152萬觀眾）居收視榜次位。（截圖）

周六晚由林盛斌、金剛主持遊戲節目《濠玩夏水禮 2024》最高收視15.6點（101萬觀眾）；王祖藍主持美食節目《一條麻甩在東莞》最高收視12點（78萬觀眾）。周日晚播出《福祿壽訓練學院畢業Party感謝祭》請來《反黑英雄》演員擔任嘉賓，最高收視18.1點（118萬觀眾）；問答遊戲節目《奧運智‧識‧玩》最高收視13.1點（85萬觀眾）。