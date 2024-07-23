我和殭屍有個約會｜細咪退圈多年近況曝光　皺紋不多keep得勁好

亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》系列深入民心，當年更帶紅了劇中的演員，而劇中飾演貓妖「細咪」的陳慧明（前名陳蕙明）亦因為這角色而為人認知。現年47歲的陳慧明來自馬來西亞，她在劇中與女主角萬綺雯有不少的對手戲，在劇中與萬綺雯一樣露長腿，令人有不少的記憶點。

亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》系列深入民心，當年更帶紅了劇中的演員。(網上圖片)

劇中飾演貓妖「細咪」的陳慧明（前名陳蕙明）亦因為這角色而為人認知。(網上圖片)

陳慧明來港後拍過的作品並不多，除了《我和殭屍有個約會II》外，亦有拍過《法內情2002》、電影《死亡網絡》及《寫意空間之憶良人》，之後便於幕前消失。原來陳慧明在港拍完這些劇集電影後已經回到馬來西亞，開了一間咖啡店，她更廚藝了得。

陳慧明來港後拍過的作品並不多，除了《我和殭屍有個約會II》外，亦有拍過《法內情2002》、電影《死亡網絡》及《寫意空間之憶良人》，之後便於幕前消失。(網上圖片)

原來陳慧明在港拍完這些劇集電影後已經回到馬來西亞，開了一間咖啡店，她更廚藝了得。(網上圖片)

曾經與陳慧明拍攝《我和殭屍有個約會II》的前亞視女藝人黃美芬，她早前到馬來西亞拍外景，就與陳慧明相約見面。黃美芬更到陳慧明的咖啡店見面，店內充滿藝術氣息，黃美芬都不忘打卡留念，陳慧明亦親自下廚招待黃美芬，二人邊吃邊聊天談往事。

黃美芬更到陳慧明的咖啡店見面。(網上圖片)

陳慧明亦親自下廚招待黃美芬，二人邊吃邊聊天談往事。(網上圖片)

陳慧明雖然已經47歲，但仍然保養得很好，臉上的皺紋不多，轉變亦不太大，身形亦沒有走樣，陳慧明只是比當年更加添一份成熟感。原來黃美芬及陳慧明已經十多年沒見面，她們在社交平台發文：「自2012年後我們就成了絕緣體，就算在同一City下都沒緣見上一面…今早收到她的訊息我是驚喜的…我們終於可見面了…一切都很隨意感覺還像從前 #緣聚馬來 #青蛇與貓妖 #值得紀念的一天 #只因我們誇了12年後再聚。」

陳慧明雖然已經47歲，但仍然保養得很好。(網上圖片)