李漫芬哥哥出書成家人都去支持 原來李漢傑來頭都唔細
撰文：胡凱欣
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TVB藝人李漫芬（Fanny）有「御用八婆」之稱，她入行前曾任銀行從業員，她為了「追夢」毅然放棄高薪厚職，更賤賣物業而入行。雖然她背負一身債，但仍然沒有埋怨，她在2017年與游泳教練談成坤結婚並誕下一女。
原來李漫芬的哥哥亦甚有來頭，她的哥哥更是位飛機師名叫李漢傑，是「香港土生土長的華人機長」，李漢傑的夢想是做飛機師，他於2006年辭工追夢，自費參加飛行員訓練計劃，他經歷多次的失敗後，終於在2009年成功做到飛機師並於香港航空任職。
李漫芬日前在社交平台分享了與哥哥的合照：「我的親大哥出書了，打從心裡為哥自豪和驕傲，這書記錄了很多刻骨銘心的印記，不論您是不是有信仰，這書可以給您一些鼓勵，一些安慰，他自費去學飛，經歷重重難關，不合格再努力、不合格再努力，一步一腳印，成為香港土生土長的華人機長，我感動的很。」
李漫芬的哥哥李漢傑在書中提及到妹妹，李漫芬說：「萬料不到，哥哥會把當年我的小幫忙記錄在這書上。其實，這真的是做妹做家人應該做的事，如果時間倒流，要問多我一次，我都會豪不猶豫的這樣做，一家人，不是應該互相幫忙嗎？有緣份才做到兄弟姐妹，不是應該珍惜、愛惜和感恩嗎？謝謝哥哥，可以做您的妹，是我的福氣。」