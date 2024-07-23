李漫芬哥哥出書成家人都去支持　原來李漢傑來頭都唔細

TVB藝人李漫芬（Fanny）有「御用八婆」之稱，她入行前曾任銀行從業員，她為了「追夢」毅然放棄高薪厚職，更賤賣物業而入行。雖然她背負一身債，但仍然沒有埋怨，她在2017年與游泳教練談成坤結婚並誕下一女。

TVB女藝人李漫芬（Fanny）的官方資料指她於1984年出生，直到她於2016年結婚時被傳媒質疑報細年齡，但她依然死口不認，亦拒絕透露真實年齡。（資料圖片）

李漫芬偕老公出席活動。（梁碧玲攝）

原來李漫芬的哥哥亦甚有來頭，她的哥哥更是位飛機師名叫李漢傑，是「香港土生土長的華人機長」，李漢傑的夢想是做飛機師，他於2006年辭工追夢，自費參加飛行員訓練計劃，他經歷多次的失敗後，終於在2009年成功做到飛機師並於香港航空任職。

李漫芬的哥哥亦甚有來頭，她的哥哥更是位飛機師名叫李漢傑。(ig@fanny_man_fan_lee)

李漢傑是「香港土生土長的華人機長」。(ig@fanny_man_fan_lee)

李漫芬日前在社交平台分享了與哥哥的合照：「我的親大哥出書了，打從心裡為哥自豪和驕傲，這書記錄了很多刻骨銘心的印記，不論您是不是有信仰，這書可以給您一些鼓勵，一些安慰，他自費去學飛，經歷重重難關，不合格再努力、不合格再努力，一步一腳印，成為香港土生土長的華人機長，我感動的很。」

李漫芬日前在社交平台分享了與哥哥的合照。(ig@fanny_man_fan_lee)

李漫芬全家族都去支持李漢傑。(ig@fanny_man_fan_lee)

李漫芬的哥哥李漢傑在書中提及到妹妹，李漫芬說：「萬料不到，哥哥會把當年我的小幫忙記錄在這書上。其實，這真的是做妹做家人應該做的事，如果時間倒流，要問多我一次，我都會豪不猶豫的這樣做，一家人，不是應該互相幫忙嗎？有緣份才做到兄弟姐妹，不是應該珍惜、愛惜和感恩嗎？謝謝哥哥，可以做您的妹，是我的福氣。」