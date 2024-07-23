44歲TVB奸角專業戶內地被網民捕獲　竟被指撞樣Edan呂爵安？

現年44歲的陳少邦曾參加YES校草選舉，其後畢業於無綫第13期藝員訓練班。雖然陳少邦星途不及訓練班同班林峯和楊茜堯，但近年憑演大反派終於捱出頭，最近在《反黑英雄》中「大鬼」一角，引起網民關注，更獲封為「新一代奸角專業戶」。日前陳少邦與內地被網民捕獲，竟然被指撞樣人氣男團MIRROR成員Edan呂爵安？

陳少邦愈演愈奸，獲封「新一代奸角專業戶」。

陳少邦與林峯好老友。（微博@陳少邦）

日前有網民在內地野生捕獲陳少邦在商場內的折扣市場逛街，並將照片分享到小紅書。相中可見，陳少邦穿上黑色背心，背著購物袋。有不少網民留言大讚：「一點皺紋也沒有」、「原相機原圖，只能說演員的狀態和普通人還是有些差別」、「生圖挺帥的」、「的確很帥」。

日前有網民在內地野生捕獲陳少邦在商場內的折扣市場逛街。（小紅書）

不過有網民竟然將陳少邦認錯做Edan呂爵安，亦有人指他跟周柏豪及郭政鴻撞樣：「呂爵安」、「我刷到這個封面，以為郭政鴻就略過了」。今日陳少邦就在小紅書上載了9格不同男藝人的拼圖，並留言寫道：「邊個係我？？？人有相似😂#邊位最相似？投票」，隨即引起網民熱議。有大批網民指：「最帥是你」、「分不清你和郭政鴻」、「講真 逆天奇案1的時候以為是呂爵安」、「有次看到偶遇明星視頻嘅呂爵安，真系似，而且無乜年齡差嗰種，都唔知邊個離譜D」。