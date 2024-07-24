前亞視大反派揭鄭秀文對舞蹈員態度　曾為對方首次紅館個唱伴舞

55歲的陳保元（前名：陳寶轅）是前亞視小生，他於2012年簽約內地公司主力北上發展，間中也有回港客串。而除了影視工作方面，陳保元近年更進駐抖音，不時拍片與網民分享近況，從而提升曝光率。

陳保元於2012年簽約內地公司主力北上發展。（微博圖片）

陳保元在內地拍不少網劇。（微博圖片）

陳保元在內地拍不少網劇。（微博圖片）

有份參演《反黑2》。（微博圖片）

陳保元近年更進駐抖音，雖然兩鬓鬍鬚斑白，仍佬味十足依然好有型。（抖音）

陳保元在效力亞視期間曾拍攝：《我和殭屍有個約會II》、《縱橫天下》及《情陷夜中環2》等經典劇集，憑演反派角色入屋。不過陳保元的真正「娘家」其實是無綫，他於1986年報考無綫電視第二期藝員進修班，畢業後任兼職模特兒，80年代末期轉為全職舞蹈藝員，與陳小春及謝天華為各一線歌手伴舞，有不少大型演唱會演出經驗，例如鄭秀文的首次紅館個人演唱會，他也有份演出。

陳保元稱鄭秀文的首次紅館個人演唱會，他也有份演出。（抖音）

陳保元稱鄭秀文的首次紅館個人演唱會，他也有份演出。（抖音）

陳保元稱當時自己還是一個舞者。（抖音）

非常深刻。（抖音）

近日，鄭秀文再次在紅館舉行個唱，陳保元也有入場支持，戴上帽子、口罩的他外型保養得非常不錯，肌肉結實又有型，佬味十足。他入場時感觸說：「因為鄭秀文的第一年的演唱會，即是Nike眉的時候，我這個時候還未當演員，仲係一個舞者，我就已經做鄭秀文演唱會，係第一年的演唱會，所以每次來到紅館，我都好大感觸。」

陳保元說每次到紅館都好感觸。（抖音）

陳保元說每次到紅館都好感觸。（抖音）

陳保元睇到非常High。（抖音）

與台上Sammi一起唱，一起跳。（抖音）

而在觀賞演唱會期間，陳保元非常投入，跟著台上一起唱一起跳，情緒高漲。他完場離開時再說：「當然看到Sammi好用心、好努力去做好這個騷，整個騷都很好。我覺得Sammi加油，因為都是認識的，以前一起共事，一起做過演唱會，同埋佢對Dancer特別特別好，現在都是。」

陳保元為Sammi加油。（抖音）

大讚個騷好睇。（抖音）

感受Sammi好用心、好努力。（抖音）