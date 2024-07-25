2024巴黎奧運｜無綫逾50位專業評述主持陣容曝光　有運動女神王子

「2024巴黎奧運」將於7月26日（本周五）香港時間深夜於法國巴黎盛大揭幕，無綫翡翠台當晚11點將播出巴黎奧運開幕禮熱身節目《全城起動迎奧運》，之後再於同晚深夜12時50分直播開幕盛典。無綫20＋組（超過20組）頻道，以及官方社交平台（3組）屆時亦會為觀眾進行鋪天蓋地，提供超過5,000小時的直播、賽前分析、賽後精華及重點賽事採訪等內容，第一手直擊全城期待的國家隊及港隊運動員奪金珍貴一刻。

專業評述陣容

專業評述陣容

是次巴黎奧運，無綫除派出擅長不同運動的藝人、及資深節目主持為一連17 日的巴黎奧運節目擔任主持外，還派出資深體育節目及奧運主持鍾志光，聯同其他專業級主持及48位專業評述為廣大觀眾精準分析賽事戰情。48位專業評述位位別具份量，以連翊希（現役中國香港劍擊代表）及王瑋駿（中國香港賽艇前代表）為例，被指盛產靚女的港隊劍擊隊，除了有「翻版林志玲」之稱的「劍擊一姐」江旻憓，及被稱為「陽光女神」的朱嘉望為人關注外，29歲的港隊重劍主力之一的連翊希顏值亦備受關注，更曾被指撞樣以可愛見稱的「聲夢小花」姚焯菲。除了劍擊，連翊希亦熱愛水上運動，與朱嘉望一樣是陽光女孩系代表，並獲網民大讚又Pure又True。至於與賽艇組合隊友林新棟齊齊在杭州亞運為港隊贏得首金的王瑋駿，曾於「2023年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」與林新棟贏得「最佳運動組合」之餘，二人亦齊齊被列入《福布斯》公布的「2024亞洲30位30歲以下精英」，是繼「桌球Cue后」吳安儀及張家朗後，獲得這個殊榮的港隊運動員。

專業評述陣容

專業評述陣容

另遠赴巴黎當地為觀眾直擊奧運及港隊運動員最新消息及賽事實況的，除了有「特派專員」方力申、黃翠如及鄭衍峰外，還有兩位同樣夠晒專業的星級奧運主持，分別是2008年北京奧運跳水金牌得主何沖，及港隊跳遠代表、有「跳遠王子」稱號的陳銘泰；陳銘泰曾多次刷新香港男子跳遠紀錄，身為現時香港紀錄保持者的他，不止一次在國際跳遠賽事上奪金，更已5奪中國香港田徑總會「星中之星」殊榮。

何振然、黃翠如、莊琬晴、方力申已經去過會場喇！

而1989年已加入無綫擔任體育節目評述的鍾志光，擔任體育節目及大型節目評述經驗超過35年，除了醉心評述員、主持及演員工作，還分身以「半工讀」姿態完成了香港公開大學中國人文學士學位、香港大學中國語言及文學碩士學位，及中文大學哲學文學碩士課程，剛於上月獲香港教育大學頒授榮譽院士銜；由於為人多才多藝又好學求進，故有「萬能鍾」之稱。以「搞氣氛」及提供資訊見稱的鍾仔，原來平日無時無刻都有為主持奧運作最佳準備，他近日接受tvb.com訪問，便透露：「我一直有留意運動員同奧運嘅相關訊息，平時見到有新聞啱用，我都會keep起佢，到奧運時摷番啲記事簿同備忘錄去提番自己。」鍾仔續指要做好奧運主持，亦必須熟讀應屆舉辦國家的歷史及文化，他說：「好似今屆喺塞納河做開幕禮，佢嘅歷史意義同價值喺邊呢？講嘢就會全面啲。」現年62歲的「鍾仔」，又強調「永不言休」：「我哋做體育永遠向前望，唔會向後望，譬如今年做奧運，但嚟緊又有全運會同世界盃，然後再係亞運同奧運循環，每次都會好期待大賽出現，從來冇話要停低落嚟。」

抵達巴黎機場開心大合照。

與鍾仔同樣經驗豐富、兼具備體育專業知識的主持還有「港隊單車名宿」洪松蔭和「新一代萬能體育主持」貝可泓。先後參與了1984年及1988年奧運單車公路競賽項目的洪松蔭，當年竟是以業餘車手身份獲得奧運資格，相當厲害；另曾奪得共7次香港單車大賽總冠軍的他，被譽為「第一代單車王子」之餘，亦是前香港精英運動員協會主席 (1996-2007年)。除了運動成績彪炳，洪松蔭亦曾主持《體育世界》，並為多屆奧運擔任過評述工作，絕對經驗豐富。貝可泓則是近年冒起的「萬能體育主持」，無論足球、籃球、冰上曲棍球，甚至冰壺這類冷門運動，全部都難不到他，表現令人期待。

張家朗將於7月29日首度出戰。（如有更改，以電視台最新公布為準）

為幫助觀眾及網民更緊貼焦點港隊運動員有份參與的賽事項目，無綫除於官方網站為35位港隊運動員作詳盡介紹，還推出一系列焦點奧運項目宣傳片，提供所有有望爭奪奧運獎牌的港隊運動員的首個比賽日期。