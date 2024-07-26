近10年港姐冠軍已有三人正式離巢　只有一人受寵程度超越馮盈盈

現年34歲的邵珮詩（Veronica）參加2014年香港小姐競選入行，當時勇奪「最上鏡小姐」、「友誼小姐」及「冠軍」三個獎項，成為「三料港姐」，不過一直未被重用，被封為「被遺忘港姐」。日前，她於社交平台分享入行10年感受及未來工作去向，宣布離巢TVB。其實近10年，不少港姐冠軍卸任後都未有簽約TVB或相繼離巢。

邵珮詩成為「三料港姐」。（VCG）

2014年港姐冠軍邵珮詩樣子甜美又肯挑戰拍劇、主持等，入行後最深入民心的角色就是飾演《愛·回家》入面的「欣欣」侯蔡欣，不過入行10年都未有機會做過「女一」，更因為工作量少而被網民形容為「隱形港姐」。

邵珮詩。（IG/@verbeeshiu）

當年蔡思貝、馮盈盈、黃心穎、張寶兒、邵珮詩等翻唱胡鴻鈞的《到此一遊》。（YouTube截圖：TVB Music Group）

2015年港姐冠軍麥明詩（Louisa）有「十優港姐」之稱，自2020年為TVB拍完劇集《殺手》後，她就開始淡出娛樂圈，轉行做商業顧問，直到2022年她才正式和TVB完約，有傳TVB更曾軟硬兼施希望和麥明詩續約，不過都被她所拒絕。她透露暫時不會回去TVB，但仍會接受品牌宣傳工作。

麥明詩孖老公首次夫妻檔接job。（葉志明攝）

2016年港冠軍的馮盈盈當選後即受公司力捧，不過去年自從有傳被無綫雪藏之後性情大變，由以前大情大性變到非常內歛，近日她就與師妹們在塞班島為港姐拍外景。

終於畢業啦！（IG/@crystalfyy）

會唔會再被力捧？（IG/@crystalfyy）

2017年港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）當選後未有留港發展，卸任即飛到加拿大發展。

2017雷莊𠒇毅然離巢！（資料圖片）

雷莊𠒇於加拿大發展！（ig@juliettelouie）

2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）近年獲TVB力捧劇接劇拍不停，受寵程度超過師姐馮盈盈。

陳曉華劇接劇工作機會不斷。（IG：@herachann）

陳曉華在劇中演法醫角色。（葉志明攝）

陳曉華泳裝晒超Fit身材！

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）一向身材出眾，前年憑TVB劇《下流上車族》飾演「最強小三」晒傲人身材而彈出，不過在TVB依然發展平平。

黃嘉雯去年被爆出與富二代男友Jordan正在蜜運中。(ig@carmaneysantiag)

原來林敏驄約了黃嘉雯到水上樂園遊玩，當他們玩得正開心時，被關曜儁及林穎彤發現並拍下二人手拖手的照片 (《下流上車族》截圖)

2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）憑中英混血美貌驚艷網民，更被封為近年最美港姐。卸任後加入處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「接龍實習生」呂冠君，不過她因在2022年請假一個月回英國，結果被調離劇組。入行以來演出的劇集少之又少，因而被指不被重用。不過謝嘉怡近期有份參演TVB新劇《武林》，並隨劇組到台灣拍攝外景，近日更疑似有份拍攝內地新劇，演藝事業似乎漸有曙光！

Lisa好靚。(謝嘉怡ig)

Lisa好靚。(謝嘉怡ig)

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）自加入TVB後備受力捧，除了有份擔任多個大型節目主持之外，亦獲安排到內地拍攝真人騷，開拓內地市場。不過，去年又宣布重返校園，現時在香港大學醫學院修讀碩士課程。

宋宛穎靚相。（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎主力往司儀方向發展。（IG@sabrinaxmendes）

2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）曾於ViuTV節目《對號入座》大爆性史，被外界封為「新一代性女」，有傳因此不符合港姐形象不獲邀加入慧妍雅集。最近，她加盟TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》劇組。

林鈺洧出場時以一身「港版羅拉」造型現身，打扮得十分豪邁。(節目截圖)

林鈺洧被指積極躋身上流圈。（IG@denicelams）

2023年港姐冠軍莊子璇快將完成港姐職務，隨即被招入劇組，夥拍視帝郭晉安在新劇《金式森林》中合演父女關係，看來星途無限。

莊子璇大學畢業了。(ig圖片)

莊子璇自爆發燒照開工。（張祖銘攝）

莊子璇指自己已經正式畢業。（葉志明攝）

過往10年，已有3位港姐冠軍正式離巢，而當中最受力棒的就是劇接劇的陳曉華，未知剛完成碩士學位的馮盈盈能否重回最受寵港姐之位。