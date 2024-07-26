愛國藝人內地被偶遇超凍齡狀態似蠟像　收入曾銳減7成要北上謀生

現年59歲的無綫愛國藝人曹永廉近年相當用心發展內地市場，除了拍戲外，還做吃播介紹美食，不時帶網民到內地不同地方「探店」，品嚐當地美食，就算現在忙於拍攝新劇《巨塔之后》，都不忙更新社交平台，相當勤力。曹永廉曾透露疫情期間的收入銳減7成，於是決心北上尋求出路，賺錢養家。曹永廉在內地的人氣亦有增無減，受到大批內地粉絲的喜愛。近日有不少網民先後於內地偶遇他，並把合照放到社交網上分享。

做埋吃播。（小紅書）

帶網民到內地不同的地方「探店」。（小紅書）

曹永廉與蕭正楠、馬國明在內地拍攝無綫新劇《巨塔之后》。（微博截圖）

日前有網民於社交網貼出她在廣東偶遇曹永廉的合照，以「北京路這個地方居然偶遇了⭐️香港明星！」為題，留言寫道：「廣州旺角冰室(北京路店)果真是正宗的港式茶餐廳，連🌟香港明星曹永廉，都來打卡~在旺角冰室的樓梯果斷要求合影🤭🤭香港藝人真的好好說話也好好笑容。」博主還在照片上特地寫上「廣州旺角遇明星，非蠟像，是真人」。事實上曹永廉的超級凍齡狀態真是可媲美蠟像，完全是像吃了防腐劑不會老似的。一眾網民都紛紛留言討論，大讚他好帥。

有粉絲偶遇曹永廉說他是真人非蠟像。(小紅書)

有另一位粉絲也分享了同一日與曹永廉的合照，有網民留言表示：「你跟我一樣看不出曹永廉有六十歲，曹永廉簡直像是二十八歲小哥哥。」大讚曹永廉真是keep得好好，看起來比真實年齡細30年。

有另一位網民偶遇曹永廉。(小紅書)

有另一位網民偶遇曹永廉。(小紅書)

有另一位網民偶遇曹永廉。(小紅書)