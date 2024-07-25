素海霖自爆性愛經驗「用穿安全套」　望出3D倒模飛機杯：安排緊

香港第一位進軍日本AV界的女優素海霖（繪麗奈）今日（25日）出席安全套品牌代言探班活動，她接受訪問表示：「安全套因為有個技術嘅啫喱唔會咁容易乾。」至於現實生活會否試過「用穿安全套」，她直言：「我可能係太乾嘅時候，發生性行為不斷磨擦，咁就原來穿咗，所以我覺得夠濕係好重要。」提到男女調情的技巧，她說：「只要夠鍾意，掂一下都會也有感覺，男仔都會有生理反應。」她自爆最敏感的部位是頸部。她繼續指現年已經27歲，已經試過有安全套的體驗也不稀奇，並透露：「通常都係男仔準備。」

香港第一位進軍日本AV界的女優素海霖今日出席安全套品牌代言探班活動。（胡凱欣攝）

揭男優拍AV必須要使用安全套

被問到拍AV的流程，男方會否加強前戲調情，她說：「男方唔會自己同我講，反而係導演自己會同我講安排成個流程，其實男優大家都知幾時要拎安全套出嚟，好難㗎嘛！進行性行為唔通望住個鐘咩？」被問到現實中有否試過男優不使用安全套，她表示：「唔得㗎！第一佢會冇錢收，同埋會被列入黑名單。」她繼續說：「現實生活中唔戴安全套，都會俾人告強姦。」談及拍AV最辛苦的性愛姿勢，她說：「其實我覺得最吃力係男方，我反而少比較用力嗰一個環節，之前拍我要服侍個客人比較辛苦，要用較多嘅勞力。」

素海霖覺得拍AV最吃力係男方。（胡凱欣攝）

望出3D倒模飛機杯

講到這個安全套品牌蒼井空過去也是其中一位代言人，她表示：「蒼井空代言都係好多年前，反而最大壓力係我做咗女優之後第一個代言嘅品牌，好多人都會覺得應該係安全套，竟然係出道咗一段時間先有代言。」被問到會否接受推出「3D倒模飛機杯」系列，她直言：「呢個我都有諗過，仲安排緊。（唔擔心成為宅男性幻想對象)，她表示：「本身AV女優就係男士嘅幻想對象，我都接受到。反而現在可能有女仔會去買，女仔會買嚟送俾男朋友，之前有女仔嘅朋友會買隻碟送俾男朋友，可能個女仔都有諗過男朋友會睇，因為有啲情侶真係會一齊睇。」提到能否接受與伴侶一齊看色情影片，她表示：「我接受唔到，好多香港女仔胸部都好大，我係嗰啲佔有慾好強嘅人。」

素海霖接受唔到與伴侶一齊看色情影片。（胡凱欣攝）

回應引退AV界傳聞

至於有網民指有一段時間已經沒有看過有新作品的推出，她說：「要等待可以公布嘅時候先公布，我一直都有好努力同埋準備唔同嘅驚喜俾大家，同埋暫時都冇引退嘅打算。」她指拍攝一套新AV籌備時間至少需要一個月。講到關閉某社交網頁平台的原因，她表示：「點解無啦啦停咗，因為覺得太攰，因為所有嘢都要自己諗。今年有很多計劃，例如自己經營YouTube Channel。」講到有否收到有關網民性騷擾的短訊，她表示：「其實大把，我覺得佢係冇地方抒發，我會選擇封鎖對方。」她透露有許多網民扮記者詢問問題，不過大方表示：「如果係做我會員，收到性愛照片訊息是可以接受，網民係冇地方抒發。」她憶述自己年紀較輕的時期，她會選擇直接回覆網民：「我會話咁細（下體照）就唔好send俾我，或者有啲好大（下體照），我會話你都幾大。如果你成日回覆冇問佢就會成日都繼續send訊息。」

素海霖指拍攝一套新AV籌備時間至少需要一個月。（胡凱欣攝）

自爆有考慮玩交友軟件

談及有否考慮玩交友軟件？，她說：「我有諗過，但係現在（擁有知名度）怎樣玩？如果我真係玩要用人哋張圖（封面相）。」至於其他工作安排，她則透露目前積極經營YouTube頻道。被問到是否已經賺錢，她表示：「我覺得能夠回本已經好勁，始終都係興趣，我冇請任何團隊，係選擇自己用iPhone拍。」至於會否考慮開一個頻道回答網民有關性愛知識，她說：「都有諗過，但係要再去開多個頻道去做，因為如果要做就係要做到好專業。」